Вратарь «Ньюкасла» Дубравка оценил игру против «Ливерпуля»

Сегодня, 09:38
Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:4). Он отметил, что у соперника было слишком много голевых моментов.
«Невероятная игра. Обе команды создавали возможности. Я хотел помочь одноклубникам. Но соперники создали слишком много голевых шансов. Команда очень хотела получить что-то с этого матча. Нет никаких сомнений в желании и мотивации», — цитирует слова Дубравки BBC Sport.
«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45-ю очками. «Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице (29 баллов).