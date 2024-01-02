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Сегодня, 09:38

Вратарь «Ньюкасла» Дубравка оценил игру против «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:4). Он отметил, что у соперника было слишком много голевых моментов.

«Невероятная игра. Обе команды создавали возможности. Я хотел помочь одноклубникам. Но соперники создали слишком много голевых шансов. Команда очень хотела получить что-то с этого матча. Нет никаких сомнений в желании и мотивации», — цитирует слова Дубравки BBC Sport.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45-ю очками. «Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице (29 баллов).

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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