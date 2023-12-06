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Сегодня, 00:25

«Вулверхэмптон» победил «Бернли»

Руслан Минаев
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«Вулверхэмптон» дома обыграл «Бернли» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.

У хозяев отличился корейский нападающий Хван Хи Чхан, для которого гол стал 8-м в этом сезоне АПЛ. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата, догнав Олли Уоткинса («Астон Вилла») и Джаррода Боуэна («Вест Хэм»).

«Волки» прервали серию из двух поражений подряд. Команда набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Бернли» проиграл 8 из последних 10 матчей в АПЛ. Команда с 7 очками занимает 19-е место в таблице.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 22:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:0
Бернли

ФК Бернли
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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