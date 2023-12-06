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Англия

Сегодня, 01:15

Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Арсенал» переиграл «Лутон Таун» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне.

Бразильский нападающий гостей Мартинелли на 20-й минуте открыл счет. Однако хозяева почти сразу отыгрались — гол забил Габриел Ошо. Тем не менее, на перерыв «канониры» ушли ведя в счете: на 45-й минуте отличился Габриэл Жезус.

В начале второй половины «Лутон» за 8 минут забил два гола и повел в счете. Однако гости быстро отыгрались. С передачи Жезуса отличился Кай Хаверц. Победный гол на 97-й минуте забил Деклан Райс.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 23:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
3:4
Арсенал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
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