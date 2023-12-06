Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»

«Арсенал» переиграл «Лутон Таун» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне.

Бразильский нападающий гостей Мартинелли на 20-й минуте открыл счет. Однако хозяева почти сразу отыгрались — гол забил Габриел Ошо. Тем не менее, на перерыв «канониры» ушли ведя в счете: на 45-й минуте отличился Габриэл Жезус.

В начале второй половины «Лутон» за 8 минут забил два гола и повел в счете. Однако гости быстро отыгрались. С передачи Жезуса отличился Кай Хаверц. Победный гол на 97-й минуте забил Деклан Райс.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).