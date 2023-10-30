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Юнгберг — о пенальти на Родри в матче «МЮ — «Манчестер Сити»: «Не хочу, чтобы испанский футбол был в АПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Фредди Юнгберг прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

На 26-й минуте Эрлин Холанн открыл счет с пенальти, который был назначен за фол Расмуса Хойлунда на Родри.

«Мне не нравятся подобные вещи. Может быть, он и дотрагивается до него рукой, но Родри весит 90 килограммов и просто валится на землю. Вот как это работает в испанском футболе, я не хочу, чтобы испанский футбол был в АПЛ», — приводит слова Юнгберга AS.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Фредди Юнгберг
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