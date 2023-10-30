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Сегодня, 20:17

Стало известно, кто занял 21-30-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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France Football начал публиковать итоги голосования за «Золотой мяч»-2023.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);

28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);

27. Николо Барелла («Интер», Италия);

26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);

25. Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити», Хорватия);

24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);

23. Андре Онана («Интер»/«Арсенал», Камерун);

22. Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария», Южная Корея);

21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

 Официальная часть с объявлением имен победителей стартует в 22.45 мск. Во время церемонии свои призы получат лучший футболист и футболистка («Золотой мяч»), а также назовут лучшего голкипера сезона (приз имени Льва Яшина) и лучшего молодого игрока до 21 года.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»-2023.

Андре Онана
Антуан Гризманн
Ким Мин Джэ
Мартин Эдегор
Футбол
Букайо Сака
Джамал Мусиала
Йошко Гвардиол
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