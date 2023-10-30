Стало известно, кто занял 21-30-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 20:17
France Football начал публиковать итоги голосования за «Золотой мяч»-2023.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);
27. Николо Барелла («Интер», Италия);
26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);
25. Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити», Хорватия);
24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);
23. Андре Онана («Интер»/«Арсенал», Камерун);
22. Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария», Южная Корея);
21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
Официальная часть с объявлением имен победителей стартует в 22.45 мск. Во время церемонии свои призы получат лучший футболист и футболистка («Золотой мяч»), а также назовут лучшего голкипера сезона (приз имени Льва Яшина) и лучшего молодого игрока до 21 года.
«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»-2023.