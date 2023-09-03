Голы Райса и Жезуса в добавленное время принесли «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ — 3:1.

В первом тайме команды обменялись голами за одну минуту. На 27-й минуте забил форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, а на 28-й полузащитник лондонцев Мартин Эдегор.

На 88-й минуте гол игрока гостей Алехандро Гарначо был отменен из-за офсайда. На 90+6-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс вывел команду вперед, а через 5 минут Габриэл Жезус сделал счет 3:1.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).