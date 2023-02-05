Сегодня, 10:25
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о положении своей команды в текущем сезоне.
В матче 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:3.
«Могу ли я исправить ситуацию в «Ливерпуле»? Абсолютно точно. Но я не могу не беспокоиться. Я не могу сидеть и говорить, что все в порядке и мы справились. Это не так. Как долго мы хотим страдать от этого? Сейчас февраль. У нас была целая неделя на подготовку к игре против «Вулверхэмптона», теперь у нас есть еще 8 или 9 дней, чтобы подготовиться к следующему матчу. Мы должны исправлять ситуацию», — приводит слова Клоппа Goal.
«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.
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