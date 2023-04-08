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Сегодня, 13:31

Клопп: «Я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, и игроки не стали хуже»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об изменении игры команды в текущем сезоне.

«Это один из тех моментов, когда все действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше. Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определенно нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чем дело. Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как «Арсенал»? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 28 матчах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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