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Сегодня, 11:25

Защитник Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм». Ранее румынский футболист играл за «Дженоа». 21-летний игрок подписал контракт до 2030 года.

«Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то серьезно задумался. Полагаю, я сделал хороший шаг в своей карьере. Принял это решение сердцем. С огромным нетерпением жду возможности познакомиться поближе со всеми и начать играть», — передает слова футболиста пресс-служба английского клуба.

«Дженоа» прошлым летом выкупил Дрэгушина у «Ювентуса». До этого футболист играл за команду на правах аренды. Он провел за «Дженоа» 62 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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