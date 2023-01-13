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Сегодня, 17:52

Защитник «Эвертона» Коуди: «Нам не нравится положение, в котором мы находимся»

Алина Савинова
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Защитник «Эвертона» Конор Коуди высказался о текущем положении команды.

«В данный момент мы не приходим на тренировку, смеясь и шутя. Это не так, потому что нам не нравится положение, в котором мы находимся. Буду с вами абсолютно честен. Мы обсуждали между собой, с персоналом, что нам нужно делать в будущем. Мы полностью сосредоточены на том, что нам нужно исправить, чтобы выбраться из этого», - сказал Коуди.

«Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 очков.

В субботу, 14 января, команда встретится с «Саутгемптоном» в рамках матча 20-го тура чемпионата Англии.

 

Источник: https://everton.vitalfootball.co.uk/were-not-enjoying-the-position-we-are-in-says-everton-defender/
Футбол
ФК Эвертон
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