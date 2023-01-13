Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:15

«Челси» может переехать на «Уэмбли» на время реконструкции «Стэмфорд Бридж»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Стадион «Уэмбли» может стать временным домом для «Челси» при реконструкции «Стэмфорд Бридж», сообщает The Guardian.

В прошлом месяце стало известно, что владельцы «Челси» отмели вариант со строительством нового стадиона в другом месте и решили сосредоточиться на реконструкции имеющейся арены.

Полная перестройка «Стэмфорд Бридж» — снос стадиона и строительство на его месте нового — может занять до пяти лет. Только на демонтаж имеющихся конструкций уйдет до 18 месяцев. На этот период «синим» потребуется временное пристанище, которым, вероятно, станет «Уэмбли».

Если же «Челси» решит обновлять свой стадион трибуна за трибуной, продолжая играть на «Стэмфорд Бридж», то процесс может растянуться на 10 лет.

ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Эвертона» Коуди: «Нам не нравится положение, в котором мы находимся»