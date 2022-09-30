Жезус признался, что чувствует себя свободным в «Арсенале»

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал о разнице между канонирами и «Манчестер Сити».

Бразилец стал игроком лондонского клуба этим летом. Цена трансфера составила 52 миллиона евро.

«В «Манчестер Сити» мне необходимо было подстраиваться под нужды команды. В один момент я решил, что хочу попробовать что-то другое.

В «Арсенале» все иначе: другой футбол, игроки, требования. Я много говорил с Артетой, он хорошо меня знает, а я знаю его. Чувствую себя свободным», — заявил Жезус ESPN.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 7 матчей в АПЛ, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.