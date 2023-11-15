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Сегодня, 11:16

Жоржиньо рассказал, планирует ли вернуться в чемпионат Италии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо ответил на вопрос о возможном возвращении в Италию.

«Сомневаюсь. Мне хотелось бы вернуться, но я не знаю, когда настанет подходящее время. Да, я хочу этого, но сейчас я чувствую, что у меня еще есть незавершенные дела в «Арсенале», поэтому не могу сказать ничего определенного», — цитирует игрока TMW.

В 2018 году футболист покинул «Наполи» и перешел в «Челси». В 2022 году он стал игроком «Арсенала». Контракт 31-летнего игрока с «канонирами» истекает в конце этого сезона.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Арсенал (Лондон)
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