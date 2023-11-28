Покорил АПЛ, но поругался с Гвардиолой и провалился в «Барсе». В чем величие Александра Глеба

Карьера белоруса закончилась бесславно.

Карьера Александра Глеба разгонялась как клишированный сюжет не слишком оригинального голливудского фильма: гладкий и быстрый старт, а после — глубочайшее падение. Но только в отличие от персонажей кино белорус не преодолел трудности и не вернулся на вершину — его пик так и остался коротким отрезком. Трансфер в «Барселону» угробил карьеру атакующего полузащитника, но три сезона в «Арсенале» побуждали болельщиков еще долго вспоминать тощего виртуоза из Восточной Европы.

Как белорус вообще оказался в «Арсенале»?

Александр приземлился в Северном Лондоне летом 2005-го за солидные 15 миллионов евро — возможно, слишком рискованное предложение за 24-летнего парня из футбольной периферии. Но к этому времени Глеб провел пять лет в «Штутгарте», в четырех из них являясь игроком основного состава. Неплохой опыт, тем более что «швабы» регулярно финишировали на верхушке бундеслиги и в последние три сезона не вываливались из топ-5. Роль плеймейкера в этих успехах была ощущаемой.

В сезоне-2004/05, последнем Глеба в «Штутгарте», он выиграл гонку ассистентов бундеслиги: вырезал 14 голевых передач, опередив на один пас праймового Роя Макаая, Марселиньо Парабию и Мартина Петрова. Всего же за пять лет в Германии Александр отбегал за «швабов» 221 матч во всех турнирах, в которых выбил неплохие 21+48, то есть оформлял результативное действие примерно в каждой третьей игре за клуб. А кроме звания лучшего распасовщика чемпионата Германии в сезоне-2004/05 в том же году заработал и место в символической сборной лиги.

Все говорило о том, что стремительный белорус готов к трансферу в более серьезный клуб. К тому же талант 24-летнего полузащитника блестел давно: «Штутгарт» забрал перспективного футболиста из Белоруссии, когда ему было всего 19 лет. При этом Глеб уже два года выступал в высшем дивизионе страны и набивал неплохую статистику: 1+4 в 13 матчах сезона 1999 года, 3+3 за 12 игр в следующем розыгрыше. Все говорило о том, что игрока ждет яркая карьера.

Какие от него были ожидания?

Первый сезон Глеба в «Арсенале» ознаменовался концом эпохи «Непобедимых» Арсена Венгера и строительством новой молодой команды. Летом 2005-го французский тренер попрощался с Патриком Виейра, еще через год спровадил Эшли Коула, Сола Кэмпбелла, Робера Пиреса и Хосе Антонио Рейеса. Завершил карьеру Деннис Бергкамп. Черту под временным отрезком поставил и новый стадион «Эмирейтс», который летом 2006-го заменил ламповый «Хайбери».

Глеб оказался одним из тех, кому Венгер доверил ключевые позиции в новом «Арсенале». Белорус стал хедлайнером лета 2005-го — «канониры» в принципе не покупали никого дороже в следующие три года, пока в команду не подъехали Самир Насри (16 миллионов евро) и Андрей Аршавин (16,5). При этом в то время на «Эмирейтс» высадились Тео Уолкотт (10,5 миллиона), Эммануэль Адебайор, Томаш Росицки (по 10), Денилсон (5), Бакари Санья (9) и другие запоминающиеся солдаты Венгера той эпохи.

Кампанию-2005/06 белорусский новичок мгновенно начал в роли игрока основы, но из-за периодических травм и затянувшейся адаптации не всегда получал максимум игровых минут. При этом Александр закончил сезон 12-м в команде по количеству игрового времени (2649 минут), появившись в 40 матчах во всех турнирах. Правда, статистика лучшего ассистента последнего розыгрыша бундеслиги выглядела тускло — всего 3+1.

Белорус не сразу акклиматизировался в Лондоне и поначалу даже сомневался, достоин ли играть здесь — особенно после травмы мениска в первом круге. Глеб выбыл на два месяца и восстановился в декабре — практически к открытию трансферного окна. Александр для набора формы и уверенности в себе попросился в аренду в немецкий чемпионат, но Венгер переубедил новичка.

«Когда Венгер подписал меня, он просто хотел, чтобы я как можно быстрее адаптировался, получал удовольствие от игры и делал все возможное для достижения результата. Я чувствовал его поддержку. После двухмесячной паузы из-за травмы мне было трудно вернуться в тренировочный процесс, поэтому у меня появились мысли по поводу возвращения в Германию. Он сказал мне пару слов, которые оказали на меня сильное воздействие — почувствовал, будто выросли крылья на спине. Меня переполняли эмоции, рвение и желание оправдать ожидания», — вспоминал полузащитник трудный момент.

Александр Глеб и Вагнер Лав. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Чем Глеб покорил «Арсенал»?

В следующих двух сезонах Александр сместился на фланги атаки, появляясь то слева, то справа. Но его статистика выросла не слишком сильно: в кампании-2006/07 настрелял 3+8 во всех турнирах, в следующей — 4+11. При этом белорус оставался непоколебимым представителем основы: за второй год выступления в «Арсенале» по игровым минутам во всех турнирах его обогнали лишь четыре партнера, за третий — восемь, хотя Глеб и оставался одним из лидеров команды по количеству замен.

Белорус набирал небольшую статистику и почти не забивал, но все равно вызывал восторг Венгера и партнеров — никто не сомневался в его позициях. «Он очень хороший футболист, мы это знаем. У него есть техника и другие способности. Думаю, он один из величайших игроков, с которыми я когда-либо играл», — оценил Глеба форвард Адебайор.

Александр в основном появлялся на флангах атаки, но не исполнял роль вингера-электрички, заточенного на чужие ворота. Аккуратный белорус не привязывался к бровке и часто смещался к центру еще в глубине, а вместо собственных голевых действий заботился о нестандартном развитии атаки. Глеб вырезал не один десяток предголевых передач, которые не отобразились в статистике, но зато принесли очки в турнирную таблицу. Венгер даже возмущался, почему их не засчитывали как результативные действия, ведь зачастую предголевые пасы были сложнее и оригинальнее ассистов.

Правда, постоянные поиски партнеров и нежелание брать на себя игру иногда служили во вред. Даже в чужой штрафной эстетичный белорус разыскивал партнеров, хотя мог завершать сам, — такие ситуации разрушали голевые шансы «Арсенала». Если бы Глеб был более решительным в завершении, его показатели могли бы достигнуть уровня Пиреса и Фредрика Юнгберга, с которыми его постоянно сравнивали.

«Он мог заставить забить любого другого партнера, но не забивал сам. Это трудно понять. Убежден, что он не ощущает себя хорошим завершителем, поэтому каждый раз, перед тем как нанести решающий удар, перед ним словно появляется пелена. Он отказывается бить, даже когда весь стадион кричит об этом», — рассуждал Венгер.

Высокий (185 см) и худющий вингер обладал невероятной способностью удерживаться на ногах даже после хлестких фолов. Белорус проскальзывал сквозь нескольких соперников, сохранял мяч и выкручивал атаку по неожиданному сценарию. Глеб был одарен потрясающим владением мяча и рентгеновским видением поля, благодаря чему великолепно вписывался в легкий и атакующий «Арсенал». Неудивительно, что видео на YouTube с названиями вроде «Alexander Hleb — King Of The Dribble» собрали сотни тысяч просмотров.

Смелый и эффективный дриблинг вместе с великолепными техникой паса и видением поля сделали Алекса ответственным за выход из сложных положений. Сам Венгер позже называл Санти Касорлу специалистом по выводу команды из трудных ситуаций, но Глеба можно назвать предшественником испанца в этой роли. Не привязанный к позиции и любящий владеть мячом ловкач мог перевернуть любой эпизод в пользу «канониров» — в трудный момент надо было просто отдать ему мяч.

«Он был не слишком заинтересован в завершении атак голами, но выходил из-под давления. Игрок, способный на это, открывает команде всю игру. Если ты в ситуации «один против двоих», значит, на каком-то другом участке поля превосходишь соперника в количестве», — так Венгер рассуждал о роли белоруса.

Александр Глеб и Петр Чех. Фото Getty Images

Трансфер в «Барселону» сломал Александру карьеру

Глеба все устраивало в «Арсенале»: он обожал партнеров и чувствовал отличное взаимопонимание с тренером. Но за три года в клубе не завоевал ни одного трофея, хотя в дебютном сезоне оказался первым белорусом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. В битву за трофей «канониров» вывел как раз новичок — его голевая оказалась единственной в полуфинальной зарубе с «Вильярреалом».

«Мы играли прекрасно. Жаль, что не выиграли ни одного титула, но от игры мы получали беспрецедентное удовольствие. Отношения в раздевалке были великолепными. Каждое утро я просыпался и чувствовал себя потрясающе, потому что делал свое дело. Мне нравилось все — видеть лица партнеров и друзей во время тренировок. Это было незабываемо», — вспоминал Глеб время в «Арсенале».

В других топ-лигах эксклюзивный талант пользовался спросом среди клубов, которые соприкасались с трофеями намного чаще «Арсенала». Итальянские гранды, испанские — за 17 миллионов евро находящийся на пике Глеб перебрался в «Барселону». Тем же летом 2008-го в команду заглянул молодой тренер Пеп Гвардиола, с которым сине-гранатовые выиграли кучу трофеев, но вклад Александра остался незначительным.

Казалось, что технарь отлично подходит под каталонский стиль, но за весь сезон-2008/09 он провел на поле чуть больше 1500 минут во всех турнирах. А на ключевые матчи Глеб даже не попадал в заявку: пролетел мимо финала ЛЧ с «МЮ» (2:0), а в полуфиналах с «Челси» отпахал целых три минуты. Разгром «Реала» во втором круге ла лиги (6:2) прошел мимо Александра (его не было даже на скамейке запасных) — и именно в том матче «Барса» по сути гарантировала чемпионство.

Белорус снова тяжело адаптировался, но на этот раз не нашел поддержки у мудрого коуча. На старте сезона молодой Гвардиола сам боялся за место в клубе. «Помню, как «Нумансия» обыграла нас в первом матче... Все игроки собирались присоединиться к национальным командам, поэтому я спросил Гвардиолу, когда мне надо вернуться в «Барселону». Его ответ? «Алекс, меня может уже не быть здесь, когда ты вернешься!» — рассказал белорус.

Чуть позже отношения с Пепом совсем испортились. Тренера бесило, что новичок не разговаривает на испанском, а его обучение языку продвигается слишком медленно. Александр периодически ссорился с тренером, который не имел необходимого опыта, чтобы помочь подопечному в реализации возможностей.

— Он был парнем, которого хотелось сделать счастливым, — анализировал Венгер подход к белорусу. — Иногда внутри него что-то трескалось, и я был ответственным за помощь ему. Я должен был поддерживать его талант. Ему были необходимы теплота и понимание, чтобы реализовать свои возможности. Будучи менеджером, вы можете влиять на жизнь людей — это здорово, вы можете менять их с позитивной стороны, а не негативной.

Дебютный сезон в «Барсе» остался единственным: далее каталонцы скинули белоруса в три аренды — «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург». Алексу нигде не удалось вернуться на свой уровень, и зимой 2012-го он в качестве свободного агента оказался в «Крыльях Советов». Больше белорус не появлялся в топ-лигах, а период в «Арсенале» вспоминал с теплотой и обжигающим сердце сожалением.

— Прошло много лет, а я все еще думаю об этом, — сокрушался Глеб. — Не понимаю. По сей день я не понимаю, что произошло и почему я принял такое решение. Конечно, «Барселона» была лучшей командой мира, но в то время я был по-настоящему счастлив в «Арсенале». У меня были друзья, мне нравился тренер, я играл за одну из лучших команд АПЛ... Болельщики, стадион, фантастический чемпионат, все! Не понимаю, почему я ушел? Это только моя ошибка.