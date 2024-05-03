Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:15

Чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. «Ливерпуль» сойдет с дистанции после следующего тура?

«Ливерпуль» может потерять шансы на чемпионство в следующем туре АПЛ
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Хосеп Гвардиола, Микель Артета и Юрген Клопп
Хосеп Гвардиола, Микель Артета и Юрген Клопп.
Фото AFP
Telegram Дзен
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» борются за золотые медали.

Гонка за титул в АПЛ вышла на финишную прямую. Три клуба до сих пор держат болельщиков в напряжении — пока не ясно, кто же возьмет золото.

Фаворит уже привычный — «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на одно очко, но имеет один матч в запасе. «Ливерпуль» почти потерял шансы на первое место, однако они еще есть. По крайней мере, до следующего тура.

До окончания чемпионата — чуть больше двух недель: чем все завершится?

Арне Слот. Клоппа в «Ливерпуле» заменит голландец, не работавший в топ-лигах. Что ждать от Слота — провал или сенсацию?

Кажется, последнего танца Клоппа не будет

Мерсисайдцы одержали лишь одну победу в последних пяти матчах АПЛ — над «Фулхэмом» (3:1). Но «Ливерпуль» стал аутсайдером чемпионской гонки не только из-за потери важных очков, но и из-за неуверенной игры и напряженной атмосферы внутри коллектива.

Дарвин Нуньес в типичной для себя манере транжирит момент за моментом, Мохамед Салах, вместо того чтобы повести команду за собой, публично ссорится с Юргеном Клоппом.

Прошедший апрель стал настоящей катастрофой для «Ливерпуля». Борьба за титул АПЛ практически закончена, а из всех остальных турниров «красные» выбыли. Не на такое прощание с немецким тренером рассчитывали фанаты.

Футболисты «Арсенала»
Футболисты «Арсенала» возглавляют турнирную таблицу.
Фото Reuters

«Сити» и «Арсенал» включили шестую передачу

Команда Гвардиолы формально отстает от лондонцев на одно очко, но у нее есть матч в запасе. Вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов морально не подкосил команду, и «Сити» набрал ход: три победы в последних трех встречах (одна из них над «Челси» — 1:0 в Кубке Англии).

«Арсенал», получив два мощнейших апперкота (от «Баварии» в Лиге чемпионов — 0:1 и «Астон Виллы» в АПЛ — 0:2), собрался и не упал на ринг. У подопечных Микеля Артеты три победы подряд, и две из них — в лондонских дерби, над «Челси» (5:0) и «Тоттенхэмом» (3:2). Похоже, что нас ждет огненное противостояние между учеником и учителем до последнего тура!

А что там с календарем?

Турнирное положение первой тройки на данный момент такое.

В мае команда Гвардиолы проведет на игру больше конкурентов — четыре против трех.

Очевидно, у «Сити» самый простой календарь — всего один топ-матч против «Тоттенхэма» на выезде. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» находятся в середине таблицы и уже ни на что не претендуют, поэтому вряд ли дадут бой. Сможет ли оказать сопротивление «Вест Хэм»? Маловероятно.

У «Арсенала» также один по-настоящему серьезный соперник — «МЮ». В каком бы состоянии ни была команда Эрика тен Хага, на «Олд Траффорд» лондонцам всегда играть непросто. Против «Борнмута» и «Эвертона», который обеспечил себе прописку в АПЛ, проблем возникнуть не должно.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; Букайо Сака, Деклан Райс и&nbsp;Вильям Салиба после победы над &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул

Что касается «Ливерпуля», то уже после матча против «Тоттенхэма» их борьба за золотые медали может закончиться, и тогда встреча с «Астон Виллой» станет формальностью.

Пока «Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом в гонке за первое место, но есть ощущение, что команды подарят нам еще немало ярчайших эмоций. С нетерпением ждем развязки!

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
3
0
Читайте также
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
«Локо» нашел замену Дзюбе, Тюкавин опять не уедет в Европу, «Зенит» готовит топ-покупку. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Легендарный Силва покидает «Челси», но не завершает карьеру в 39. Почеттино ждет его в роли тренера