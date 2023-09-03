Невероятная развязка в матче «Арсенала» и «МЮ». Победный гол манкунианцев на 89-й минуте отменили, после чего они пропустили два в ответ

Героем стал рекордный новичок «канониров» Райс.

Проблемы с составом «МЮ» и осечка «Арсенала»

«Это одно из самых значимых противостояний в премьер-лиге», — так Эрик Тен Хаг предвещал противостояние «Арсенала» и «МЮ» в четвертом туре АПЛ.

Каждый болельщик «Юнайтед» знал, что команда вполне могла приехать на «Эмирейтс» с нулем очков: результаты в первых турах давались клубу с трудом. «Дьяволам» отчаянно необходим был хороший повод сплотиться на фоне блеклого старта — не говоря уже о бесконечной саге с владельцами, семейством Глейзеров, никак не находящих покупателей на свой актив.

Не добавляют оптимизма и травмы. Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо не поехали в Лондон, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Тайрелл Маласия и Мэйсон Маунт уже в лазарете. У тен Хага особенно не было опций — Диогу Далота пришлось снова отправить на позицию левого защитника (арендованный Серхио Регилон не был готов), а Эриксена выставить в средней линии.

«Арсенал» же после побед над «Ноттингем Форрест» и «Кристал Пэлас» неожиданно сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), так что для исправления ситуации нужно было одерживать победу в первом в сезоне противостоянии с по-настоящему серьезным соперником.

Заработанный Хаверцем пенальти и вынужденный выход Магуайра

Атмосфера быстро накалилась, и «Арсенал» с первых минут начал задавать темп. У «Юнайтед» не получалось переходить среднюю линию, команда неуклюже выстраивала игру от своих ворот и ошибалась при попытках доставить мяч к чужому створу.

Не было никаких предпосылок, что счет откроют гости, и все же «Юнайтед» каким-то образом это удалось. По сути, это был их первый конструктивный выпад. Рэшфорд ускорился по левому флангу, сместился в центр мимо Бена Уайта и Вильяма Салиба, а Рамсдейл не дотянулся до мяча после удара точно под дальнюю штангу.

«Арсеналу» потребовалось всего 35 секунд, чтобы сравнять счет. Игроки в зелено-белых майках (да, речь про игроков «Юнайтед», вышедших на поле в необычном комплекте) пассивно наблюдали за тем, как «канониры» в несколько передач добрались до штрафной, а Габриэл Мартинелли сделал самый важный пас — покатил в центр на капитана Мартина Эдегора. Игрок сборной Норвегии пробил в касание, не оставив Онана ни шанса.

Да и вообще у «МЮ» вырисовывались серьезные проблемы. Создавалось впечатление, что основная польза от Антони Марсьяля — это возможность отправить Рэшфорда на любимую позицию слева. На правом фланге полностью растворился бразилец Антони. Виктор Линделеф получил только желтую карточку за фол на Эдди Нтекиа незадолго до перерыва, грубо прервав его рывок по бровке. Шведу повезло, что в центре на подстраховку подоспел Лисандро Мартинес, иначе гости доигрывали бы в меньшинстве.

«Арсенал» тоже действовал неторопливо — передачам хозяев не хватало остроты и точности. Казалось, что во втором тайме игра должна была полностью перейти под контроль «канониров», несмотря на сейв Рамсдейла после удара Марсьяля и заблокированного Уайтом добивания от Рэшфорда. Но преимуществом еще нужно было воспользоваться.

На исходе часа игры Кай Хаверц заработал пенальти, когда ворвался в штрафную и был заблокирован Аароном Ван-Биссакой и Каземиро. Судья указал на точку, но вмешалась система VAR и наказание было отменено — немец начал падать еще до контакта с оппонентами. Проблемы Тен Хага только нарастали: Мартинес получил травму в борьбе с Нкетиа, и на поле пришлось выпустить Харри Магуайра — англичанин воссоединился с Джонни Эвансом в центре обороны, с которым когда-то выступал за «Лестер». Единственный позитивный момент для гостей — дебют купленного за 72 миллиона фунтов Расмуса Хейлунда.

Харри Магуайр. Фото Reuters

Огненная развязка — отмененный гол Гарначо и герой Райс

Развязка стала полной неожиданностью на фоне монотонного второго тайма. Алехандро Гарначо был уверен, что принес команде победу — вышедший на замену вингер на 89-й минуте открылся под передачу Бруну Фернандеша и хладнокровно реализовал выход один на один, отправив мяч мимо Рамсдейла. В прошлом сезоне Гарначо забил в концовке матча с «Фулхэмом» и помог Эрику тен Хагу одержать единственную победу в Лондоне во главе «Юнайтед». Триумф остается уникальным благодаря дикой концовке на «Эмирейтс».

Система VAR сигнализировала, что Гарначо находился в миллиметровом офсайде, убегая к воротам «канониров». На повторе показалось, что Габриэл Магальяэс, последний защитник «Арсенала», втянул живот — только это неуклюжее действие спасло домашнюю команду от гола на предпоследней минуте основного времени. А после отмены гола хозяева перехватили инициативу.

«Арсенал» заработал угловой на шестой добавленной минуте, и Деклан Райс оказался в полном одиночестве на дальней штанге. Первым касанием англичанин обработал мяч, а вторым пробил мимо вышедшего на замену Эванса — небольшой рикошет от защитника не позволил Онана спасти ворота.

Ну а в самой концовке дополнительного времени по стадиону раздался уже вздох облегчения: вышедший на замену Габриэл Жезус убежал в отрыв, усадил Диогу Далота на пятую точку и прикончил интригу — 3:1.

По статистике может показаться, что «Арсенал» наиграл на уверенную победу, но треть из 2,27 ожидаемых голов команды пришлись на мячи Райса и Жезуса в добавленное время. И все же «канониры» провели большую часть матча на половине поля «Юнайтед» и показали гораздо больше атакующего потенциала. 42 касания мяча в штрафной соперника против всего 19 у игроков «красных дьяволов». А количество передач в финальной трети поля у домашней команды втрое превысило показатель гостей — 168 против 47.

«Манчестер» на протяжении всего матча не проявлял особого рвения к позиционной игре, делая ставку на контратаки. И нельзя сказать, что тактика провалилась. Это сработало в моменте с первым голом, когда Маркус Рэшфорд убежал в прорыв, накрутил двух оппонентов и пробил в дальний. В моменте с отмененным голом Гарначо «дьяволы» тоже были в паре сантиметров от успеха.

Гол Алехандро Гарначо, который отменили после просмотра VAR. Фото Reuters

Главный тренер гостей Эрик тен Хаг и вовсе уверен, что у команды украли победу: «Отмененный гол Гарначо? Там не было офсайда, камеры показали момент с искаженного угла. Еще рефери не поставил пенальти на Хейлунде и проглядел фол на Эвансе [когда Райс забивал победный гол] — этот мяч нельзя было засчитывать, явное нарушение».

Райс, ставший рекордным приобретением «Арсенала», забил победный гол на 96-й минуте — это самый поздний решающий мяч в истории противостояния «канониров» и «красных дьяволов» в АПЛ. А «Манчестер Юнайтед», лишившийся гола на 89-й минуте из-за минимального офсайда, продолжил удручающую серию выездных матчей с грандами.

Для «красных дьяволов» встреча стала кошмарным продолжением выездных матчей с командами из топ-8 прошлого сезона: в кампании-2022/23 манкунианцы проиграли шесть таких встреч из семи, вырвав единственное очко в игре с «Тоттенхэмом». Печальная тенденция продолжилась — второй выезд в северный Лондон (после 0:2 со «шпорами» во втором туре) закончился для клуба поражением.

Андрей Рабинович