Англия, таблица трансферов лета: кого подпишет «Ман Сити», с кем еще расстанется «Челси»?

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Пришли
з. Коуту («Жирона», окончание аренды)
з. И. Каборе («Марсель», окончание аренды)
п. Я. Эррера («Жирона», окончание аренды)
п. Ковачич («Челси»)
Возможные переходы
з. Канселу (окончание аренды в «Баварии»)
з. Й. Гвардиол («Лейпциг»)
Ушли
з. Б. Менди (расторжение контракта)
п. Гюндоган (свободный агент, «Барселона»)
н. Бустос («Тальерес», аренда)
Возможные переходы
п. Б. Силва («Аль-Хиляль», «ПСЖ)
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Пришли
в. Рунарссон («Аланьяспор», окончание аренды)
з. Н. Тавареш («Марсель», окончание аренды)
з. Суареш («Фулхэм», окончание аренды)
п. Хаверц («Челси»)
н. Пепе («Ницца», окончание аренды)
н. Балоган («Реймс», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
з. Мэйтленд-Найлс (свободный агент)
п. Джака («Байер»)
з. Мари («Монца»)
Возможные переходы
н. Балоган («Милан»)
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Пришли
в. Ковар («Спарта» Пр, окончание аренды)
з. Байи («Марсель», окончание аренды)
з. Теллес («Севилья», окончание аренды)
п. Маунт («Челси»)
Возможные переходы
п. Х. Барнс («Лестер»)
Ушли
в. Де Хеа (свободный агент)
в. Батленд («Кристал Пэлас», окончание аренды)
з. Ф. Джонс (свободный агент)
з. Туанзебе (свободный агент)
п. Забитцер («Бавария», окончание аренды)
п. Икбал («Утрехт»)
н. Вегхорст («Бернли», окончание аренды)
Возможные переходы
-
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Пришли
п. Тонали («Милан»)
п. Минте («Оденсе»)
н. Куол («Хартс», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
з. К. Кларк (свободный агент)
п. Лонгстафф (свободный агент)
п. Минте («Фейеноорд», аренда)
н. К. Вуд («Ноттингем Форест»)
Возможные переходы
-
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Пришли
з. ван де Берг («Шальке», окончание аренды)
п. Собослаи («Лейпциг»)
п. Макаллистер («Брайтон»)
Возможные переходы
н. Малком («Зенит»)
Ушли
з. К. Рэмзи («Престон», аренда)
з. Р. Уильямс («Абердин», аренда)
п. Н. Кейта («Вердер», свободный агент)
п. Милнер («Брайтон», свободный агент)
п. Окслейд-Чемберлен (свободный агент)
п. Артур («Ювентус», окончание аренды)
п. Ф. Карвальо («Лейпциг», аренда)
н. Фирмино («Аль-Ахли», свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
в. Вербрюгген («Андерлехт»)
з. Карбовник («Фортуна» Д, окончание аренды)
п. Дауд (свободный агент)
п. Милнер (свободный агент)
п. Альсате («Стандард», окончание аренды)
п. К. Козловский («Витесс», окончание аренды)
п. Адингра («Юнион», окончание аренды)
н. Ж. Педро («Уотфорд»)
н. Зекири («Базель», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Схерпен («Штурм», аренда)
з. Х. Робертс («Бристоль Сити», свободный агент)
п. Т. Ричардс («КПР»)
п. Макаллистер («Ливерпуль»)
п. Сима («Рейнджерс», аренда)
Возможные переходы
-
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Пришли
п. Тилеманс (свободный агент)
п. Сансон («Страсбур», окончание аренды)
н. Мораэс («Леванте», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Стир (свободный агент)
з. Э. Янг (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
в. Викарио («Эмполи»)
з. Спенс («Ренн», окончание аренды)
з. Порро («Спортинг», выкуп)
з. Регилон («Атлетико», окончание аренды)
з. Удоджи («Удинезе», окончание аренды)
п. Кулушевски («Ювентус», выкуп)
п. Мэддисон («Лестер»)
п. Соломон (свободный агент)
п. Хиль («Севилья», окончание аренды)
п. Ндомбеле («Наполи», окончание аренды)
п. Ло Чельсо («Вильярреал», окончание аренды)
п. Родон («Ренн», окончание аренды)
Возможные переходы
з. Тапсоба («Байер»)
Ушли
з. Лангле («Барселона», окончание аренды)
п. Уинкс («Лестер»)
н. Лукас Моура (свободный агент)
н. Данжума («Вильярреал», окончание аренды)
Возможные переходы
з. Д. Санчес («Спартак», «Галатасарай»)
н. Кейн («Бавария»)
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Пришли
в. Флеккен («Фрайбург»)
з. Коллинз («Вулверхэмптон»)
з. Соренсен («Гронинген», окончание аренды)
п. Бидструп («Норшеланн», окончание аренды)
п. Каньос («Олимпиакос», окончание аренды)
н. Шаде («Фрайбург», выкуп)
Возможные переходы
-
Ушли
з. П. Янссон («Мальме», свободный агент)
з. Ф. Стивенс («Оксфорд Юнайтед», аренда)
п. Годдос (свободный агент)
п. Х. Валенсия (свободный агент)
п. Фосу (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
з. Конголо («Гавр», окончание аренды)
з. Мбабу («Серветт», окончание аренды)
п. И. Кавальеро («Аланьяспор», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Гассанига («Жирона», свободный агент)
з. Ш. Даффи («Норвич», свободный агент)
з. Кюрзава («ПСЖ», окончание аренды)
з. Д. Брайан («Миллуолл», свободный агент)
з. Суареш («Арсенал», окончание аренды)
з. С. Сессеньон (свободный агент)
п. Кебано («Аль-Джазира», свободный агент)
п. М. Соломон («Шахтер», окончание аренды)
Возможные переходы
-
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Пришли
п. Лерма («Борнмут», свободный агент)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Батленд («Рейнджерс», свободный агент)
п. Д. Макартур (свободный агент)
п. Миливоевич (свободный агент)
н. Заа (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
з. М. Сарр («Монако», окончание аренды)
з. Ампаду («Специя», окончание аренды)
з. М. Густо («Лион», окончание аренды)
п. Морейра («Бенфика Б», свободный агент)
п. Хадсон-Одои («Байер», окончание аренды)
п. А. Сантос («Васко да Гама», окончание аренды)
н. Лукаку («Интер», окончание аренды)
н. Нкунку («Лейпциг»)
н. Н. Джексон («Вильярреал»)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Э. Менди («Аль-Ахли»)
з. Кулибали («Аль-Хиляль»)
з. Аспиликуэта («Атлетико»)
з. А. Р. Баба (ПАОК, свободный агент)
п. Бакайоко (свободный агент)
п. Хаверц («Арсенал»)
п. Маунт («Манчестер Юнайтед»)
п. Ковачич («Манчестер Сити»)
п. Лофтус-Чик («Милан»)
п. Канте («Иттихад»)
п. Закария («Ювентус», окончание аренды)
н. Д. Д. Фофана («Унион», аренда)
н. Феликс («Атлетико», окончание аренды)
Возможные переходы
н. Обамеянг (клубы Саудовской Аравии)
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Пришли
в. Т. Кинг («Нортхэмптон»)
з. Болла («Грассхоппер», окончание аренды)
п. Жордан («Санта-Клара», окончание аренды)
п. Б. Траоре («Метц», выкуп)
н. Гедеш («Бенфика», окончание аренды)
н. Ф. Силва (ПСВ, окончание аренды)
н. М. Кунья («Атлетико», выкуп)
Возможные переходы
п. Артур («Ювентус»)
Ушли
з. Коллинз («Брентфорд»)
з. Коади («Лестер»)
п. Кавабе («Стандард»)
п. Моутиньо (свободный агент)
п. Невеш («Аль-Хиляль»)
н. Адама Траоре (свободный агент)
н. Д. Коста (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
п. Влашич («Торино», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
з. Масуаку («Бешикташ», выкуп)
п. Лансини (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
з. Хилл («Хартс», окончание аренды)
п. Х. Д. Траоре («Сассуоло»)
п. Д. Клюйверт («Рома»)
п. Маркондес («Норшелланн», окончание аренды)
п. С. Дембеле («Осер», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
в. У. Деннис («Килмарнок», аренда)
з. Стейси («Норвич», свободный агент)
з. Винья («Рома», окончание аренды)
п. Земура («Удинезе», свободный агент)
п. Лерма («Кристал Пэлас», свободный агент)
п. Пирсон («Сток Сити»)
п. Станислас (свободный агент)
н. К. Сайди («Портсмут»)
Возможные переходы
-
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Пришли
в. Хорват («Лутон Таун», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
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Пришли
в. Виржиния («Камбюр», окончание аренды)
з. Брантуэйт (ПСВ, окончание аренды)
п. Алли («Бешикташ», окончание аренды)
п. Гбамен («Трабзонспор», окончание аренды)
п. А. Гомеш («Лилль», окончание аренды)
Возможные переходы
в. Т. Хитон (свободный агент)
Ушли
в. Бегович (свободный агент)
з. Мина (свободный агент)
з. К. Нкунку («Сент-Этьен»)
з. Коади («Вулверхэмптон», окончание аренды)
з. Винагре («Спортинг», окончание аренды)
п. Т. Дэвис (свободный агент)
п. Таунсенд (свободный агент)
н. М. Кин («Ювентус», выкуп)
н. Симмс («Ковентри»)
Возможные переходы
-
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Пришли
в. Вигоро («Лейтон Ориент», свободный агент)
з. Байер («Боруссия» М, выкуп)
з. Д. О'Ши («Вест Бромвич»)
н. М. Обафеми («Суонси»)
н. Вегхорст («МЮ», окончание аренды)
н. Аджей («Мехелен», окончание аренды)
Возможные переходы
-
Ушли
в. У. Норрис («Портсмут», свободный агент)
з. М. Лоутон (свободный агент)
н. Э. Барнс («Норвич», свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
в. Иствуд («Гримсби»)
з. Стивенс («Сток Сити», свободный агент)
з. К. Гордон (свободный агент)
з. Д. О'Коннелл (свободный агент)
н. Б. Шарп (свободный агент)
Возможные переходы
-
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Пришли
з. М. Андерсен («Барнсли»)
п. Огбене («Ротерхэм», свободный агент)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Истед («Чарльтон», свободный агент)
в. Хорват («Ноттингем Форест», окончание аренды)
в. Уолтон («Данди Юнайтед», аренда)
з. С. Брэдли («Дерби Каунти», свободный агент)
п. Лансбери (свободный агент)
Возможные переходы
-