Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

Англия, таблица трансферов лета: кого подпишет «Ман Сити», с кем еще расстанется «Челси»?

Футболисты Йошко Гвардиол и Мейсон Маунт
Йошко Гвардиол и Мейсон Маунт.
Telegram Дзен
Следим за всеми сделками и потенциальными переходами в АПЛ.

Быстрая навигация

Манчестер Сити
Manchester City
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Пришли

з. Коуту («Жирона», окончание аренды)
з. И. Каборе («Марсель», окончание аренды)
п. Я. Эррера («Жирона», окончание аренды)
п. Ковачич («Челси»)

Возможные переходы

з. Канселу (окончание аренды в «Баварии»)
з. Й. Гвардиол («Лейпциг»)

Ушли

з. Б. Менди (расторжение контракта)
п. Гюндоган (свободный агент, «Барселона»)
н. Бустос («Тальерес», аренда)

Возможные переходы

п. Б. Силва («Аль-Хиляль», «ПСЖ)
Арсенал
Arsenal F.C.
Главный тренер
Микель Артета
Пришли

в. Рунарссон («Аланьяспор», окончание аренды)
з. Н. Тавареш («Марсель», окончание аренды)
з. Суареш («Фулхэм», окончание аренды)
п. Хаверц («Челси»)
н. Пепе («Ницца», окончание аренды)
н. Балоган («Реймс», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

з. Мэйтленд-Найлс (свободный агент)
п. Джака («Байер»)
з. Мари («Монца»)

Возможные переходы

н. Балоган («Милан»)
Манчестер Юнайтед
Manchester United
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Пришли

в. Ковар («Спарта» Пр, окончание аренды)
з. Байи («Марсель», окончание аренды)
з. Теллес («Севилья», окончание аренды)
п. Маунт («Челси»)

Возможные переходы

п. Х. Барнс («Лестер»)

Ушли

в. Де Хеа (свободный агент)
в. Батленд («Кристал Пэлас», окончание аренды)
з. Ф. Джонс (свободный агент)
з. Туанзебе (свободный агент)
п. Забитцер («Бавария», окончание аренды)
п. Икбал («Утрехт»)
н. Вегхорст («Бернли», окончание аренды)

Возможные переходы

-
Ньюкасл Юнайтед
Newcastle United F.C.
Главный тренер
Эдди Хау
Пришли

п. Тонали («Милан»)
п. Минте («Оденсе»)
н. Куол («Хартс», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

з. К. Кларк (свободный агент)
п. Лонгстафф (свободный агент)
п. Минте («Фейеноорд», аренда)
н. К. Вуд («Ноттингем Форест»)

Возможные переходы

-
Ливерпуль
Liverpool F.C.
Главный тренер
Юрген Клопп
Пришли

з. ван де Берг («Шальке», окончание аренды)
п. Собослаи («Лейпциг»)
п. Макаллистер («Брайтон»)

Возможные переходы

н. Малком («Зенит»)

Ушли

з. К. Рэмзи («Престон», аренда)
з. Р. Уильямс («Абердин», аренда)
п. Н. Кейта («Вердер», свободный агент)
п. Милнер («Брайтон», свободный агент)
п. Окслейд-Чемберлен (свободный агент)
п. Артур («Ювентус», окончание аренды)
п. Ф. Карвальо («Лейпциг», аренда)
н. Фирмино («Аль-Ахли», свободный агент)

Возможные переходы

-
Брайтон
Brighton and Hove Albion Football Club
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Пришли

в. Вербрюгген («Андерлехт»)
з. Карбовник («Фортуна» Д, окончание аренды)
п. Дауд (свободный агент)
п. Милнер (свободный агент)
п. Альсате («Стандард», окончание аренды)
п. К. Козловский («Витесс», окончание аренды)
п. Адингра («Юнион», окончание аренды)
н. Ж. Педро («Уотфорд»)
н. Зекири («Базель», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Схерпен («Штурм», аренда)
з. Х. Робертс («Бристоль Сити», свободный агент)
п. Т. Ричардс («КПР»)
п. Макаллистер («Ливерпуль»)
п. Сима («Рейнджерс», аренда)

Возможные переходы

-
Астон Вилла
Aston Villa F.C.
Главный тренер
Унаи Эмери
Пришли

п. Тилеманс (свободный агент)
п. Сансон («Страсбур», окончание аренды)
н. Мораэс («Леванте», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Стир (свободный агент)
з. Э. Янг (свободный агент)

Возможные переходы

-
Тоттенхэм Хотспур
Tottenham Hotspur F.C.
Главный тренер
и.о. Райан Мэйсон
Пришли

в. Викарио («Эмполи»)
з. Спенс («Ренн», окончание аренды)
з. Порро («Спортинг», выкуп)
з. Регилон («Атлетико», окончание аренды)
з. Удоджи («Удинезе», окончание аренды)
п. Кулушевски («Ювентус», выкуп)
п. Мэддисон («Лестер»)
п. Соломон (свободный агент)
п. Хиль («Севилья», окончание аренды)
п. Ндомбеле («Наполи», окончание аренды)
п. Ло Чельсо («Вильярреал», окончание аренды)
п. Родон («Ренн», окончание аренды)

Возможные переходы

з. Тапсоба («Байер»)

Ушли

з. Лангле («Барселона», окончание аренды)
п. Уинкс («Лестер»)
н. Лукас Моура (свободный агент)
н. Данжума («Вильярреал», окончание аренды)

Возможные переходы

з. Д. Санчес («Спартак», «Галатасарай»)
н. Кейн («Бавария»)
Брентфорд
Brentford F.C.
Главный тренер
Томас Франк
Пришли

в. Флеккен («Фрайбург»)
з. Коллинз («Вулверхэмптон»)
з. Соренсен («Гронинген», окончание аренды)
п. Бидструп («Норшеланн», окончание аренды)
п. Каньос («Олимпиакос», окончание аренды)
н. Шаде («Фрайбург», выкуп)

Возможные переходы

-

Ушли

з. П. Янссон («Мальме», свободный агент)
з. Ф. Стивенс («Оксфорд Юнайтед», аренда)
п. Годдос (свободный агент)
п. Х. Валенсия (свободный агент)
п. Фосу (свободный агент)

Возможные переходы

-
Фулхэм
Fulham Football Club
Главный тренер
Марку Силва
Пришли

з. Конголо («Гавр», окончание аренды)
з. Мбабу («Серветт», окончание аренды)
п. И. Кавальеро («Аланьяспор», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Гассанига («Жирона», свободный агент)
з. Ш. Даффи («Норвич», свободный агент)
з. Кюрзава («ПСЖ», окончание аренды)
з. Д. Брайан («Миллуолл», свободный агент)
з. Суареш («Арсенал», окончание аренды)
з. С. Сессеньон (свободный агент)
п. Кебано («Аль-Джазира», свободный агент)
п. М. Соломон («Шахтер», окончание аренды)

Возможные переходы

-
Кристал Пэлас
Crystal Palace F.C.
Главный тренер
Рой Ходжсон
Пришли

п. Лерма («Борнмут», свободный агент)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Батленд («Рейнджерс», свободный агент)
п. Д. Макартур (свободный агент)
п. Миливоевич (свободный агент)
н. Заа (свободный агент)

Возможные переходы

-
Челси
Chelsea F.C.
Главный тренер
Маурисио Покеттино
Пришли

з. М. Сарр («Монако», окончание аренды)
з. Ампаду («Специя», окончание аренды)
з. М. Густо («Лион», окончание аренды)
п. Морейра («Бенфика Б», свободный агент)
п. Хадсон-Одои («Байер», окончание аренды)
п. А. Сантос («Васко да Гама», окончание аренды)
н. Лукаку («Интер», окончание аренды)
н. Нкунку («Лейпциг»)
н. Н. Джексон («Вильярреал»)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Э. Менди («Аль-Ахли»)
з. Кулибали («Аль-Хиляль»)
з. Аспиликуэта («Атлетико»)
з. А. Р. Баба (ПАОК, свободный агент)
п. Бакайоко (свободный агент)
п. Хаверц («Арсенал»)
п. Маунт («Манчестер Юнайтед»)
п. Ковачич («Манчестер Сити»)
п. Лофтус-Чик («Милан»)
п. Канте («Иттихад»)
п. Закария («Ювентус», окончание аренды)
н. Д. Д. Фофана («Унион», аренда)
н. Феликс («Атлетико», окончание аренды)

Возможные переходы

н. Обамеянг (клубы Саудовской Аравии)
Вулверхэмптон
Wolverhampton Wanderers F.C.
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Пришли

в. Т. Кинг («Нортхэмптон»)
з. Болла («Грассхоппер», окончание аренды)
п. Жордан («Санта-Клара», окончание аренды)
п. Б. Траоре («Метц», выкуп)
н. Гедеш («Бенфика», окончание аренды)
н. Ф. Силва (ПСВ, окончание аренды)
н. М. Кунья («Атлетико», выкуп)

Возможные переходы

п. Артур («Ювентус»)

Ушли

з. Коллинз («Брентфорд»)
з. Коади («Лестер»)
п. Кавабе («Стандард»)
п. Моутиньо (свободный агент)
п. Невеш («Аль-Хиляль»)
н. Адама Траоре (свободный агент)
н. Д. Коста (свободный агент)

Возможные переходы

-
Вест Хэм Юнайтед
West Ham United
Главный тренер
Дэвид Мойес
Пришли

п. Влашич («Торино», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

з. Масуаку («Бешикташ», выкуп)
п. Лансини (свободный агент)

Возможные переходы

-
Борнмут
AFC Bournemouth
Главный тренер
Андони Ираола
Пришли

з. Хилл («Хартс», окончание аренды)
п. Х. Д. Траоре («Сассуоло»)
п. Д. Клюйверт («Рома»)
п. Маркондес («Норшелланн», окончание аренды)
п. С. Дембеле («Осер», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

в. У. Деннис («Килмарнок», аренда)
з. Стейси («Норвич», свободный агент)
з. Винья («Рома», окончание аренды)
п. Земура («Удинезе», свободный агент)
п. Лерма («Кристал Пэлас», свободный агент)
п. Пирсон («Сток Сити»)
п. Станислас (свободный агент)
н. К. Сайди («Портсмут»)

Возможные переходы

-
Ноттингем Форест
Nottingham Forest F.C.
Главный тренер
Стив Купер
Пришли

в. Хорват («Лутон Таун», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Эвертон
Everton F.C.
Главный тренер
Шон Дайч
Пришли

в. Виржиния («Камбюр», окончание аренды)
з. Брантуэйт (ПСВ, окончание аренды)
п. Алли («Бешикташ», окончание аренды)
п. Гбамен («Трабзонспор», окончание аренды)
п. А. Гомеш («Лилль», окончание аренды)

Возможные переходы

в. Т. Хитон (свободный агент)

Ушли

в. Бегович (свободный агент)
з. Мина (свободный агент)
з. К. Нкунку («Сент-Этьен»)
з. Коади («Вулверхэмптон», окончание аренды)
з. Винагре («Спортинг», окончание аренды)
п. Т. Дэвис (свободный агент)
п. Таунсенд (свободный агент)
н. М. Кин («Ювентус», выкуп)
н. Симмс («Ковентри»)

Возможные переходы

-
Бернли
Burnley FC
Главный тренер
Венсан Компани
Пришли

в. Вигоро («Лейтон Ориент», свободный агент)
з. Байер («Боруссия» М, выкуп)
з. Д. О'Ши («Вест Бромвич»)
н. М. Обафеми («Суонси»)
н. Вегхорст («МЮ», окончание аренды)
н. Аджей («Мехелен», окончание аренды)

Возможные переходы

-

Ушли

в. У. Норрис («Портсмут», свободный агент)
з. М. Лоутон (свободный агент)
н. Э. Барнс («Норвич», свободный агент)

Возможные переходы

-
Шеффилд Юнайтед
Sheffield United Football Club
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

в. Иствуд («Гримсби»)
з. Стивенс («Сток Сити», свободный агент)
з. К. Гордон (свободный агент)
з. Д. О'Коннелл (свободный агент)
н. Б. Шарп (свободный агент)

Возможные переходы

-
Лутон Таун
Luton Town Football Club
Главный тренер
Роберт Эдвардс
Пришли

з. М. Андерсен («Барнсли»)
п. Огбене («Ротерхэм», свободный агент)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Истед («Чарльтон», свободный агент)
в. Хорват («Ноттингем Форест», окончание аренды)
в. Уолтон («Данди Юнайтед», аренда)
з. С. Брэдли («Дерби Каунти», свободный агент)
п. Лансбери (свободный агент)

Возможные переходы

-
Футбол
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
В «Питтсбург» пришел молодой менеджер. Возьмет ли Малкин свой четвертый кубок?
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрлин Холанн: биография норвежского футболиста