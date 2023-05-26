Британку судят за преследование футболистов «Челси». Они бегут от этой красотки, как от огня

Когда очень хочется замуж за футболиста.

Британская модель и блогер Орла Мелисса Слоун неожиданно прославилась тем, что получила судебный иск за преследование футболистов «Челси» Мейсона Маунта, Бена Чилуэлла и Билли Гилмора. Девушка познакомилась с Маунтом на вечеринке и, по слухам, имела с ним тесную, но мимолетную связь, которая переросла в настоящую одержимость.

Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл и Билли Гилмор пережили непростые времена. Фото Global Look Press

Примерно в течение полугода Орла оставляла тысячи сообщений для футболиста. Внутри были и угрозы не будить в ней дьявола, и предостережения о том, что она узнает имя любой другой пассии футболиста. Когда он блокировал ее номер, она заводила новый и присылала фото с чеком, желая показать, что последние деньги тратит не на еду, а на стремление достучаться до своего возлюбленного. Это повторялось 21 раз.

Фото Соцсети

Маунт, кстати, на тот момент был в отношениях с певицей Хлоей Уиллинс-Уоттс и боялся, что назойливая поклонница приедет прямо на базу клуба. История с преследованием продолжалась до октября 2022 года, тогда же Маунт объявил о расставании со своей девушкой. По его словам, отношения зашли в тупик. Однако легко предположить, что Хлоя просто не стала терпеть тайные похождения футболиста.

Фото Соцсети

Помимо Маунта от маниакального внимания Орлы страдали и другие игроки «аристократов» — Бен Чилуэлл и Билли Гилмор. Сначала она постоянно расспрашивала их о Мейсоне, но позже перешла к более странным поступкам. Например, завела фейковый аккаунт в соцсетях, в котором публиковала коллажи Чилуэлла с девушками. Отмечая на них его семью.

Фото Соцсети

А Гилмор не мог уснуть без снотворного, потому что Слоун придумала беременность и рассказывала о ней всем его друзьям и родственникам. Из-за этого им даже пришлось временно удалить свои аккаунты в соцсетях по просьбе футболиста. Позже, когда Гилмор перешел из «Челси» в «Брайтон», новый клуб был всерьез обеспокоен тем, что у этого трансфера мог оказаться неприятный бонус в виде любвеобильной фанатки, и принял меры безопасности.

Из-за своих действий девушка оказалась на скамье подсудимых. На рассмотрении дела она не стала отрицать обвинения в преследовании и харрасменте по всем трем случаям и ждет вердикта суда, который состоится в июне. Свои действия Слоун объясняет одиночеством, которое она испытывала из-за переезда в новый город.