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Отказался от детства ради футбола и не признает авторитетов. Кто такой Собослаи, за которого «Ливерпуль» заплатил 70 миллионов евро

Артем Никулин
корреспондент
Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press
Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press
Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press
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Доминик может вырасти в мастера уровня Де Брейне.

«Ливерпуль» пересобирает полузащиту после скомканного сезона: отпустили свободными агентами Джеймса Милнера, Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена, а также «опорного нападающего» Роберто Фирмино. На замену уже подписали Алексиса Макаллистера и еще одного перспективного хавбека — Доминика Собослаи из «Лейпцига». 22-летнтй венгр уже не первый сезон считается одним из самых перспективных футболистов Европы, а сейчас получил шанс проявить себя на самом высоком уровне. Время познакомиться с ним поближе.

Становление Собослаи: тренировался у отца, в 16 уехал в Австрию и не заметил Модрича

Отец Доминика Жолт тоже был профессиональным футболистом (играл на позиции нападающего) и засветился в высшем дивизионе Венгрии, хотя особых успехов не снискал. А когда у него родился сын, то с детства прививал ему любовь к футболу: «У него всегда был с собой мяч, с которым он делал все что хотел. Но он отлично проводил с ним время, впитывая запах травы», — рассказывал Собослаи-старший.

Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press

Маленького Доминика не интересовали ни конструкторы Lego, ни PlayStation — только футбол. Он рассказывал, что ради этой игры отказался от детства и тусовок с ровесниками. Отчасти из-за этого Жолт в 2007 году стал одним из учредителей академии Fonix Gold, в которой сутками и пропадал Доминик. Именно Жолт отвечал за тренировочный процесс: учил детей с ранних лет играть под прессингом и проповедовал атакующий футбол.

Академия постепенно становилась все более заметной, и юношеские команды в 2011 и 2013 годах с помощью юного Доминика победили на юношеском турнире, попутно выбив сверстников из «Баварии», РБ «Зальцбург» и «Норвича». «Тренеры соперников подходили к нам и говорили, что мы играли так, словно вышли из игры для PlayStation», — вспоминал Жолт. Собослаи-младший привлек внимание европейских клубов, и в 2015 году за ним пришел «Зальцбург». Австрийский клуб как раз вовсю развивал футбольную империю, основанную на мощном прессинге и развитии молодых дарований. Собослаи обратил на себя внимание еще в юном возрасте, потому уже в 16 лет переехал в Австрию.

На первых тренировках венгра начали жестко встречать его одноклубники: постоянно фолили на нем, а однажды даже сорвали с него GPS-нагрудник после жесткого стыка. Доминик отвечал тем же: после одной из тренировок его соперник покинул поле с разбитым ртом. Так закалялся его характер.

Доминик заявил о себе в «Лиферинге» (фарм-клубе «Зальцбурга»), забивал потрясающие голы дальними ударами за молодежку австрийцев, в 18 лет дебютировал за взрослую команду РБ, а через год сыграл первый матч за национальную сборную Венгрии. Одна из первых игр за национальную команду выпала на встречу с Хорватией, финалистом ЧМ-2018 — Доминик тогда провел на поле 65 минут и помог венграм победить 2:1. После матча 19-летнего хавбека спросили, каково было играть против Луки Модрича, обладателя «Золотого мяча». «Я просто играл против Модрича, вот и все», — отвечал молодой талант.

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Когда через год планету захватил коронавирус, Доминик не скис, а начал заполнять пробелы в физической форме, наняв олимпийского тренера по плаванию Шейна Тусупа. Так щуплый мальчуган превратился в по-настоящему зрелого спортсмена, который не терялся даже в матчах с крепышами из «Атлетико».

Зимой 2021-го Доминик отправился в другую команду из системы «Ред Булл» — немецкий «Лейпциг», который уже закрепился в статусе коллектива, способного дать бой любому топ-клубу. Заиграть сразу не удалось: венгр повредил приводящую мышцу и дебютировал в бундеслиге лишь в следующем сезоне. Зато Собослаи как следует компенсировал полугодичное отсутствие качественной результативностью: во втором туре оформил дубль в ворота «Штутгарта», а уже к девятому туру набрал 3+3 по «гол плюс пас»

Еще памятный момент: матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. «Лейпциг» тогда боролся за место в Лиге Европы, поэтому необходимо было забирать очки у парижан. На последних минутах матча судья назначил пенальти в ворота парижан, счет был 1:2. Доминик не спрятался в ответственный момент и отправился к «точке» — в ту же секунду к нему подошел Неймар, который попытался сбить 21-летнего футболиста с толку.

— Собираешься забить? — спросил бразилец.

— Да, — ответил Собослаи.

— Ты уверен?

— Я никогда не промахиваюсь.

Доминик и правда не промахнулся — мощно зарядил в левый угол и принес «Лейпцигу» ничью.

Этап Собослаи в Германии точно можно назвать успешным: 20 голов и 22 передачи, а также два выигранных Кубка Германии. Учитывая, что «Лейпциг» проваливал старт двух последних сезонов и постоянно менял тренеров, результат для молодого игрока просто отличный. Тем более Собослаи был основным у всех коучей.

Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press

Зачем Собослаи «Ливерпулю»

Кажется, Юрген Клопп начал прорабатывать идею с трансфером Собослаи еще в 2019-м. Тогда «Зальцбург» отыгрался после 0:3 на «Энфилде» в Лиге чемпионов, но чуть-чуть не дотерпел и пропустил от Салаха решающий мяс. Доминик в тот вечер провел на поле 70 минут — и хотя он не отметился результативным действием, после матча Клопп лично подошел к нему и выразил респект.

«Когда кто-то вроде Клоппа подходит к тебе после финального свистка и говорит: «Отличная работа», это означает, что ты, вероятно, на правильном пути», — отмечал Собослаи.

Спустя четыре года эта пара образует тандем в «Ливерпуле»: англичане активировали клаусулу в размере 70 миллионов евро. Естественно, в Доминике видят твердого игрока основы на годы вперед.

«У нас уже было некоторое представление о Доминике после матчей с «Зальцбургом», — говорит Юрген Клопп. — Думаю, все, кто видел его тогда, поняли, что он очень перспективен. Доминик еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, а значит, всем нам нужно набраться терпения и дать ему время. Это подписание для нашего настоящего и будущего».

Болельщики «Ливерпуля» наверняка благосклонно отнесутся к новичку. Особенно после того, как он взял 8-й номер, под которым играл Стивен Джеррард. К тому же у Собослаи есть татуировка с цитатой мерсисайдской легенды: «Талант — это божий дар, но он ничего не стоит без воли и смирения».

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Вопрос в другом: как Клопп будет использовать новичка? У венгра есть опыт игры в центре поля, но в «Лейпциге» он использовался преимущественно в роли «десятки» или на фланге со смещениями в центр. Текущая схема «Ливерпуля» не подразумевает наличия десятого номера (играют по 4-3-3), а на флангах место в старте застолбили скоростные Луис Диас и Мохамед Салах.

С другой стороны, все тренеры Доминика хвалят игрока за его универсальность. Ее также отмечал Юлиан Нагельсманн, при котором «Лейпциг» и подписал игрока.

Доминик выглядит идеальным игроком для стиля «Ливерпуля» — прессинг-школа «Ред Булл» дает о себе знать. Но в первую очередь Собослаи хорош с мясом в ногах. За два последних сезона он создал 161 явный голевой момент для партнеров. То есть 2,6 в среднем за матч — мощнейшие цифры даже для АПЛ (уровень одного из лидеров лиги по этому показателю Джеймса Мэддисона). Кроме того, Доминик очень работоспособный и выносливый футболист с потрясающей правой ногой. Особенно она помогает венгру, когда тот решает проверить вратаря ударом с дальней дистанции — на счету Собослаи уже есть несколько роскошных голов, забитых издали.

В общем, Клоппа ждет очень приятная приятная головоломка. А Собослаи явно способен добавить команде недостающего в последнее время креатива в центре поля. А в перспективе и вовсе стать мастером уровня Де Брейне (не просто так между их стилями игры проводят параллели эксперты). Посмотрим, что у него получится.

Доминик Собослаи
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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