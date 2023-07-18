Насилие в детстве, торговля наркотиками и зависимость от снотворного. Деле Алли открыл душу

Сегодня, 15:00
Долгое время карьера Деле Алли развивалась как у суперзвезды: в 19 лет он стал игроком «Тоттенхэма» и дебютировал в сборной Англии; в 22 уже разрывал в Лиге чемпионов и АПЛ, а Transfermarkt оценивал его в 100 миллионов евро. Сейчас англичанину 27 лет, и стоит он так мало, что позволить себе его может даже клуб из топ-5 РПЛ (8 миллионов). Алли провалился даже в аренде в «Бешикташе» — уже в марте тренер объявил, что на него не рассчитывает. Многих фанатов футбола давно мучил вопрос — что же случилось с одним из самых талантливых полузащитников Европы? Деле пришел на подкаст Гари Невилла и рассказал о причинах своей нестабильности — как на поле, так и в личной жизни.
У Деле Алли непростая семейная история. Многие наверняка обращали внимание, что у него на футболке написано именно Dele, а не Alli, — все потому, что он не хочет иметь ничего общего со своей родной семьей. Дело в том, что в 13 лет родители отдали мальчика другим людям на воспитание, и с тех пор Деле практически не поддерживает с родными отношения. Кстати, принявшая его в свой дом новая семья так и не усыновила Алли, так что получилась печальная ситуация — с фактической семьей футболиста ничего не связывает, а с родной он обрубил все связи, когда перешел в «Тоттенхэм».
И если его отец Кехинде Алли, нигерийский миллионер из Техаса, быстро оставил попытки выйти на связь (к тому же в США он обзавелся новой семьей), то вот мать Деле, Дениз, быстро вспомнила про сына, когда к тому пришел успех. Особенно сильно она возмущалась в интервью Daily Mail в 2018 году, когда Алли забил в четвертьфинале чемпионата мира в ворота Швеции и после этого выложил фотографию со своей новой семьей.
Дениз была крайне опечалена: «Конечно, я бы хотела быть с ним в России. Я бы с удовольствием была там, чтобы увидеть его гол вживую, но я не могу себе это позволить. Я смотрела по телевизору и кричала: «Давай, Деле, молодец». Я ничего от него не хочу, я просто хочу обнять своего сына. Видеть эту фотографию было очень больно».
На чемпионате мира Дениз так и не побывала. Деле решительно порвал все связи с бывшей семьей — когда он перешел к «шпорам» и оба его незадачливых родителя почти одновременно пришли на стадион посмотреть за его игрой, их быстро огорчили. Мама Алли вспоминала, что в подтрибунном помещении сын даже не посмотрел в ее сторону, а после к ней подошел представитель клуба и объявил ей, что она теперь персона нон грата на стадионе «Тоттенхэма». Такое же сообщение получил и прилетевший из Штатов отец Деле — и больше на стадионе «шпор» не появлялся.
«Очень больно, что мы отдалились, и еще труднее оттого, что я не знаю почему. Надеюсь, однажды мы встретимся и я его обниму», — сказала в том же интервью для DM Дениз. Что же, сейчас станет яснее, почему они отдалились.
И до интервью Гари Невиллу о жизни Алли было известно многое. Его родители — нефтегазовый африканский бизнесмен Кехинде и безработная Дениз из Англии — развелись, когда будущему футболисту было три года. Отец вернулся на родину, мать осталась в Англии вместе с сыном. Помимо Деле у нее было еще трое детей от разных мужчин, и в какой-то момент она поняла, что не справляется со всеми.
Поэтому Деле сначала отправили в Африку к отцу — там он жил в огромном особняке, но позже вернулся, когда Кехинде улетел в Америку; а в 13 лет Алли сплавили в приемную семью. Дениз объясняла это тем, что она страдала от алкоголизма, но видела, что у сына большие перспективы в футболе, — ей не хотелось, чтобы соцслужбы загубили Деле карьеру. Поэтому она отдала парня на воспитание семье Хикфордов, но не отказывалась от него — и когда Алли разорвал с ней все связи, очень из-за этого расстроилась и не поняла, в чем причина.
Но понять Деле можно. На подкасте Невилла он рассказал жуткие детали из детства: «Вот вам для понимания: в шесть лет меня домогался мамин друг, который часто бывал у нас дома. Она была алкоголичкой. Потом меня отправили в Африку, чтобы приучить к дисциплине, вернули обратно... В семь лет я начал курить, в восемь — торговать наркотиками».
По словам футболиста, ребенку было проще продавать запрещенные вещества: «Один пожилой человек сказал мне, что они не остановят ребенка на велосипеде, поэтому я катался с футбольным мячом, а под ним у меня были наркотики, это было в восемь лет. В одиннадцать меня свесил с моста парень из соседнего дома, мужчина».
«В 12 лет меня усыновили. Удивительная семья, я не мог и мечтать о лучших людях. Если Бог сделал людей, то это они».
Деле рассказал, что у него были проблемы со сном из-за трудного воспитания. Из-за этого врач выписал ему снотворное, но Алли на них подсел: «Я пристрастился к снотворному, и это, вероятно, проблема, которая есть не только у меня. С нашим расписанием у вас есть игра, вы должны вставать рано утром, чтобы тренироваться, у вас есть адреналин и все такое, так что иногда принимать снотворное и быть готовым к следующему дню — это нормально. Но когда ваша дофаминовая система и вы сами сломаны, это, очевидно, может иметь обратный эффект... Я определенно злоупотреблял».
Зависимость была настолько серьезной, что Деле пришлось отправиться в американский рехаб. Из него он вышел всего несколько недель назад — и очень доволен: «Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция, и я был в плохом состоянии. Я решил пойти в современное реабилитационное учреждение для психического здоровья. Внутри я определенно проигрывал битву, и пришло время меняться».
Алли говорит, что очень благодарен «Эвертону» за понимание — в клубе футболиста полностью поддержали. Также Деле сказал, что к нему наконец вернулась страсть к футболу: «Я никогда не мог представить, насколько это поможет мне, сколько я получу от этого».
Помимо вышесказанного Деле также рассказал о причинах своего глобального спада: «Мне было тяжело, когда ушел Почеттино. Другие не хотели знакомиться со мной на личном уровне, поэтому было трудно. Самый печальный момент был с Моуринью — он просто перестал со мной общаться. Я помню, как смотрел в зеркало и думал — могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года?»
Сейчас кажется, что худшее уже позади. Футболиста поддержал как его нынешний клуб «Эвертон», так и «шпоры»; профсоюз английских футболистов также призвал других зависимых не оставаться с проблемой наедине. Деле говорит, что теперь заряжен на футбол — у него еще год контракта с «ирисками», и ему всего 27. Так что время вернуться на топ-уровень у него еще есть.