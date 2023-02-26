У Алекса Фергюсона пенсия мечты: ужинает с тен Хагом, продолжает влиять на «МЮ» и зарабатывает миллионы

Легендарный тренер все еще в игре!

«Мне всегда нравится общаться с людьми, у которых много знаний и опыта. Он хочет поделиться им, хочет помочь и поддержать. Чувствуется, что «МЮ» — его клуб. Он предан ему и хочет, чтобы у нас все было хорошо. Это был отличный вечер, и я с нетерпением жду следующей встречи», — так Эрик тен Хаг описал ужин в ресторане с Алексом Фергюсоном накануне ответного матча с «Барселоной», в котором «Юнайтед» шагнул в четвертьфинал Лиги Европы.

О чем именно разговаривали мужчины — загадка. Но ни для кого не секрет, что великий шотландец продолжает оказывать влияние на клуб всей жизни.

«СЭ» изучил, как именно сэр Алекс взаимодействует с «Юнайтед» после выхода на пенсию, чем занимается и сколько зарабатывает.

Работа в «МЮ»

В мае 2013-го Алекс Фергюсон провел свой последний матч у руля «Манчестер Юнайтед». 5:5 с «Вест Бромвичем» — так завершилась 27-летняя эпоха и стартовала новая, смутная и неоднозначная. Сразу после ухода с тренерского поста шотландец получил место в совете директоров клуба. Правда, должность у него была скорее церемониальная — каких-то глобальных решений он в одиночку не принимал.

Но роль консультанта по самым разным вопросам Фергюсон выполнял на протяжении всех этих лет. Правда, прислушивались к его мнению не всегда. Например, Дэвида Мойеса и Уле Гуннара Сульшера в «МЮ» пригласили по его рекомендации, а вот Маурисио Почеттино, которого, по слухам, сэр Алекс хотел видеть на «Олд Траффорд», до Манчестера так и не доехал.

Зато переговоры о возвращении Роналду заняли у Фергюсона всего 20 секунд. По данным Daily Star, когда Криштиану почти договорился о трансфере в «Манчестер Сити», в «Юнайтед» решили перехватить игрока. После этого сэр Алекс позвонил португальцу и произнес единственную фразу: «Ты не можешь перейти к ним!» Роналду ответил: «Хорошо, босс».

Алекс Фергюсон в 2013 году. Фото Global Look Press

Криш признавался: «С того момента, как я перешел в «МЮ», Фергюсон стал для меня ключевой фигурой. Он для меня как отец в футболе. Много помогал мне, многому научил и, конечно, сыграл большую роль в моей карьере. Мы постоянно поддерживаем связь, Фергюсон — невероятный человек. Я очень люблю его, он — одна из главных причин, почему я перешел в «Манчестер Юнайтед».

Летом 2022-го легендарный тренер получил новую роль в «Манчестер Юнайтед» — вошел в аналитическую группу экспертов, которая будет помогать управляющему директору клуба Ричарду Арнолду, в том числе консультировать по поводу вопроса реконструкции «Олд Траффорд». Помимо шотландца в группу вошли исполнительный директор Дэвид Гилл и бывший капитан «МЮ» Брайан Робсон. Как пишет Daily Mail, такого влияния в клубе у Фергюсона не было с момента завершения тренерской карьеры.

Жизнь вне «МЮ»

Однажды Фергюсон признался, что после выхода на пенсию работает даже больше, чем во время тренерской карьеры. Большая часть наследия сэра Алекса — его книги, в которых он не просто описывает свою биографию, но и делится ценнейшим опытом взаимодействия с людьми.

В 2013 году вышла автобиография Фергюсона, ставшая настоящим хитом: только в первую неделю продаж было раскуплено более 115 тысяч экземпляров. Чуть позже вышла книга «Уроки лидерства», в которой рассказывается о методах работы шотландца — с упором на мотивацию и обучение новым вещам.

Также Фергюсон регулярно выступает в Гарварде, читая студентам лекции о бизнесе в спорте, прессе и других нюансах работы в большом футболе.

Сэр Алекс регулярно участвует в благотворительных матчах в роли тренера, а еще строит спортивную школу за 1,6 миллиона фунтов в родном округе Глазго. С 2014 года Фергюсон является председателем на ежегодном форуме элитных тренеров. Он пропустил мероприятие лишь раз — в 2018-м, когда перенес инсульт.

К слову, инсульту Фергюсона посвящен документальный фильм «Никогда не сдавайся», в котором шотландец рассказывает, как боролся за жизнь.

Алекс Фергюсон открывает свою статую в Абердине в 2022 году. Фото Global Look Press

По данным The Sun, совокупная стоимость личных компаний Фергюсона (ACF Sports Promotions, Damaja 1983, Damaja 1991 и Damaja 1999) составляет порядка 40 миллионов фунтов стерлингов. Только в 2021 году он заработал 12,2 миллиона фунтов.

По подсчетам британских журналистов, в среднем общие доходы Фергюсона от всех проектов составляют порядка 235 тысяч фунтов еженедельно. Если информация верна, то сэр Алекс зарабатывает около 12,5 миллиона фунтов ежегодно (больше, чем во времена тренерской карьеры).

Кажется, идеальная пенсия должна выглядеть именно так.