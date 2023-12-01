Оуэн, Депай, Ди Мария. Седьмой номер в «МЮ» — дар или проклятие?

Мэйсон Маунт продолжает печальную тенденцию.

У болельщиков «Челси» в последнее время хватает причин для грусти. Сезон-2022/23 команда закончила на 12-м месте — так плохо не было с 1994 года, когда остановились на 14-м. В клубе бардак, на место Абрамовича пришел Боули, и первое время, кажется, даже не особо понимал, что такое футбол. За пару лет победитель Лиги чемпионов превратился в посмешище и транжиру.

В июле 2023 года фанов добил свой же. Нет, конечно, трансфер Маунта напрашивался. Но слова игрока после перехода в «МЮ» наверняка задели многих: «Я хотел быть частью «Манчестера» с самого начала. Для меня было действительно важно быть здесь. За «Юнайтед» выступало так много легендарных игроков. Я наблюдал за ними в молодости и был их фанатом. Так что, очевидно, сейчас я чувствую нечто особенное, находясь здесь. Ради этого момента я работал долгое время, начиная с тех пор, как был маленьким ребенком. Смотря в будущее, я чувствую волнение».

Впрочем, Мэйсон ошибся не только странным заявлением. В новом клубе он выбрал седьмой номер. Тот самый, под которым играли Бест, Кантона, Бекхэм, Роналду и другие легенды. И тот самый, который уже полтора десятка лет не приносит владельцам никакого успеха. Вот и Маунт пока не справляется с цифрой на спине — 626 минут за 12 матчей во всех турнирах и всего один голевой пас. Если на «Олд Траффорд» еще не пожалели о потраченных 64,2 миллиона евро, то такими темпами очень скоро к этому придут.

Удивительно, что полузащитник вообще настолько поверил в себя, что решился на семерку, ведь он и не мог не знать, как предыдущие обладатели рокового номера превращаются в тыкву, в каком бы статусе ни приезжали в «МЮ».

Все началось после ухода Криштиану в 2009-м.

Майкл Оуэн. Фото Global Look Press

Майкл Оуэн

Роналду уехал летом за рекордные 94 миллиона евро. «Юнайтед» не стал сразу разбрасываться вырученными за португальца средствами — в межсезонье потратили меньше 30 миллионов. Номер Криштиану перешел на майку другого обладателя «Золотого мяча» — Майкла Оуэна. Возможно, кто-то удивится, но нападающий переехал в Манчестер, когда ему было всего 29 лет. Тогда он уже воспринимался переломанным дядькой на закате карьеры.

Решение Оуэна казалось странным со всех сторон. Во-первых, на Майкла обиделись фанаты «Ливерпуля», для которых «МЮ» — один из главных врагов. Во-вторых, вместо попытки вдоволь поиграть в футбол и назабивать голов нападающий выбрал место на скамейке под Бербатовым и Руни.

За три сезона форвард провел 31 матч в премьер-лиге, а 38 пропустил из-за травм. Еще 22 раза Фергюсон предпочитал не выпускать Оуэна на замену. Количество голов в АПЛ — вообще смех, всего пять. Собственно, за что боролся. Единственное хорошее воспоминание — хет-трик «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов. Правда, вряд ли он сильно меняет послевкусие.

Антонио Валенсия. Фото Global Look Press

Антонио Валенсия

Эквадорец пришел в команду одновременно с Оуэном и забрал семерочку после ухода англичанина в 2012 году. Изначально номер предлагали Синдзи Кагаве, которого купили из «Боруссии», но японец отказался — посчитал, что эту цифру в «МЮ» надо заслужить.

Валенсия, в принципе, доказал готовность быть номером семь. В предыдущем сезоне Антонио был признан лучшим игроком команды, а в различных интервью футболиста проскальзывали фразы о полном понимании масштаба ответственности в связи с надписью на спине. Европейские медиа писали, что сам Сэр Алекс рекомендовал эквадорцу взять семерку после потрясающего года.

Произошедшее дальше реально может натолкнуть на мысли о проклятии. Валенсия необъяснимо сдал. Настолько, что летом 2013-го сам отказался от легендарного номера и вернул 25-й, под которым играл ранее. Результативные показатели Антонио упали более чем вдвое, а еще пошли травмы. В будущем футболист хоть и провел еще шесть лет в «МЮ», но никогда больше не был так ярок. Во многом из-за смены амплуа — со временем эквадорец из атакующего крайка превратился в правого защитника. Ну хоть немного побыл в одном ряду с великими, тоже ничего.

Анхель Ди Мария. Фото Global Look Press

Анхель Ди Мария

Видимо, случай Валенсии так напугал футболистов «МЮ», что в сезон-2013/14 седьмого номера в команде вообще не было, его никто не взял. Смельчак нашелся лишь спустя год. Из Мадрида приехал действующий победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира Анхель Ди Мария, занявший в голосовании за «Золотой мяч» 10-е место.

75 миллионов евро за игрока такого уровня выглядели вполне оправданными. Даже Роналду благословил аргентинца на переход и седьмой номер: «МЮ» — один из лучших клубов мира, это пойдет ему на пользу, желаю ему удачи. Я сказал, что седьмой номер — большая ответственность, но думаю, он справится с ней, потому что это великолепный игрок". Сам Ди Мария обозначил, что в курсе значимости семерки: «Взял номер 7, потому что знаю, кто под ним играл». Запомните эту цитату, чуть позже будем ловить Анхеля на вранье.

Начиналось все неплохо, в первых четырех матчах АПЛ Ди Мария сделал 3+4. Вот только эти голы остались единственными в сезоне, а график набора ассистов уже не был таким бодрым, хоть и остался на нормальном уровне. Впоследствии игрок кучу раз говорил, что откровенно не сработался с Ван Галом, который концентрировался на неудачных действиях вингера даже после успешных матчей.

В феврале 2015-го случилось самое страшное — неизвестные попытались ограбить дом Анхеля, когда футболист с семьей находились внутри. Со слов Ди Марии, оставаться в Манчестере после такого ужаса не было никакого смысла. В ближайшее трансферное окно игрока забрал «ПСЖ». Помните цитату аргентинца о седьмом номере? Смотрите, как изменилось его мнение к 2021 году: «Мне было плевать на 7-й номер, это просто футболка». Как ты к семерке, так и семерка к тебе, ничего удивительного. Манчестерский сезон — с запасом худший в карьере Ди Марии. А приезжал ведь, чтобы стать главной звездой чуть ли не всей лиги. Третий провал подряд. Совпадение?

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Мемфис Депай

Вот уж кого совсем не смутил ряд неудач прежних носителей магической цифры. Когда Депай перешел в «МЮ», то сразу попросил Ван Гала дать ему семерку, чем очень впечатлил тренера, который оценил уровень амбиций футболиста. Просьба Мемфиса была мгновенно удовлетворена.

20-летний голландец сверкнул еще на ЧМ-2014, где забил два гола и стал бронзовым призером турнира под руководством того же Луи. Повышение было вопросом времени, но все же еще год игрок провел в «ПСВ» — 22 мяча и звание лучшего бомбардира в эредивизи. Летом 2015-го в «Юнайтед» не пожалели 34 миллиона евро за перспективного и по-хорошему наглого форварда.

Болельщики снова услышали уже привычные слова о большой силе номера, с которой, как известно, приходит большая ответственность: «Я знаю, какое давление оказывает этот номер, знаю историю. Получить седьмой номер — это честь, и я буду носить его с гордостью. В прошлом сезоне я играл с семеркой на спине за «ПСВ» и забил много голов, так что чувствую себя уверенно, выступая под этим номером».

Молодой, забивной, голодный игрок с солидным для возраста опытом, которого отлично знает тренер. Если это не формула успеха, то как вообще тогда этого успеха добиться? В «МЮ» тоже не сомневались в ставке на Мемфиса. Первый сезон — два гола в чемпионате. Больше нидерландца в АПЛ забили Марсьяль, Руни, Мата, Лингард, Рэшфорд и Эррера. Эррера! Может, проблема заключалась в сложной адаптации, этого мы никогда не узнаем, потому что на место Ван Гала пришел Моуринью и дал Депаю всего 20 минут в АПЛ за полгода, после чего спокойно отправил его в «Лион».

Алексис Санчес. Фото Global Look Press

Алексис Санчес

История чилийца — самый мрак. Алексис три с половиной года уничтожал в «Арсенале» — 166 матчей и 125 баллов по гол+пас лучше всего отражают период футболиста в Лондоне. К 2018 году Санчес подходил одним из лучших игроков Англии, даже пять трофеев успел на «Эмирейтс» зацепить.

Обмен Алексиса на Мхитаряна без доплат смотрелся как минимум неплохо для «МЮ». Генрих так и не стал основным на «Траффорде», а клуб получил за него мирового топа. Вопросы вызывала только зарплата чилийца. 500 тысяч фунтов в неделю сделали его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Зато за сам переход платить не пришлось, так что претензии к высоченному окладу довольно легко парировались.

Период Санчеса в «Юнайтед» — свободное падение без единой попытки взлететь. Он был ужасен. «У меня сложилось впечатление, что они хотели, чтобы я пришел и стал обладателем седьмого номера», — говорил Алексис, когда трансфер только состоялся. Что ж, если так, то в «МЮ», никаких сомнений, очень быстро пожалели. За полтора года тот наковырял три гола в АПЛ и два в Кубке. Все. Травм было больше, чем забитых мячей. И это человек с крупнейшей зарплатой в самом богатом чемпионате? Кошмар.

Ни следа арсенальского величия и позорный уход — клуб предлагал Алексису 15 миллионов евро, лишь бы поскорее избавиться от него. Когда подвернулся вариант с арендой в «Интер», в Манчестере долго не думали и согласились платить часть зарплаты. Главное, чтобы Санчеса просто не было в команде. Семерка снова стала вакантной и затаилась в ожидании следующей жертвы, которой должен был стать...

Эдинсон Кавани. Фото Global Look Press

Эдинсон Кавани

Да, именно должен был. Впервые за 11 лет произошла хотя бы попытка приемлемо играть под седьмым номером. Цифра никому не принадлежала почти год. Уругваец — чистый центральный нападающий, такие обычно не берут семерку, но Кавани осмелился на серьезный шаг.

Каждый уважающий себя владелец номера семь в «МЮ» должен сказать о трех вещах: гордости, ответственности и готовности к ней. Эдинсон явно читал методичку: «Очень горжусь тем, что буду носить в «МЮ» футболку с седьмым номером. Сделаю все возможное, чтобы быть готовым и насладиться этой ответственностью. Надеюсь преуспеть в «МЮ». И он, в отличие от многих предшественников, не обманул. В первый сезон в клубе забил 17 раз во всех турнирах и стал третьим бомбардиром команды.

Все шло хорошо, но у числа были свои планы. Когда семерка чувствует успех, она начинает брыкаться. Летом 2021 года в Манчестер вернулся Криштиану. Разве можно представить Роналду в футболке «Юнайтед» с какой-то другой надписью на спине? Риторический вопрос. Тем более бренд CR7, вероятно, нельзя переделать в CR9 или CR17.

Руководство долго уговаривало уругвайца отдать номер португальцу и даже обратилось в АПЛ за специальным разрешением. Говорят, Эдинсон был очень зол, но вошел в положение и расстался с цифрой 7, а вместе с ней и с давлением, которое, судя по всему, двигало нападающего вперед. Кавани провел в «МЮ» еще год и играл гораздо реже, почти перестал забивать. Переход в «Валенсию» будто никто и не заметил. А в клубе тем временем закольцовывалась великая история.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Криштиану Роналду

Закончим тем, с чего начали. Тут важно разъяснить детали — да, Роналду шикарно провел первый сезон после камбэка в Манчестер. Да, местами он в одиночку тащил команду и приближался к уровню лучших лет карьеры. Но это всего год, причем не самый крутой для португальца. Считать ли провалом весь второй заход игрока в «МЮ» с учетом случившегося далее? Нам кажется, в контексте фигуры такого уровня — да.

Итак, 18 голов, включая два хет-трика, и третье место в гонке бомбардиров премьер-лиги, еще шесть мячей в Лиге чемпионов — возвращение вроде бы удалось, но в чемпионате «Юнайтед» закончил шестым, а из ЛЧ вылетел в 1/8 финала. К тому же уже по ходу сезона-2021/22 Криштиану капризничал. Сульшера сменил Рангник, чему Роналду был совсем не рад: «Я никогда раньше не слышал о Рангнике. Увольняя Оле Сульшера, надо приглашать топ-тренера, а не спортивного директора», — заявил португалец в интервью, о котором чуть позже.

Летом Криш совсем рассорился с клубом, пропустил предсезонку и испортил отношения с Тен Хагом еще до их начала. Полгода Роналду провел в роли игрока ротации — когда такое было? Чемпионат мира поводов для радости не прибавил, а с окончанием турнира стало известно об уходе Криштиану в «Аль-Наср».

Важно, как он уходил. Перед расторжением контракта вышло интервью с Пирсом Морганом, в котором Роналду совсем не стеснялся в выражениях. Рангник? Непонятно кто. Тен Хаг? Его я вообще не уважаю, не заслужил. Руни? Да он мне завидует. «МЮ»? Предатели. Ну а сам Роналду — аппетитная клубничка. Получается, 36-летний футболист пришел, позабивал годик и порушил репутацию клуба, облив всех вокруг грязью, и истерично улетел за деньгами. Как-то не вяжется с образом почетного хозяина легендарного седьмого номера, не думаете?

А теперь вот и Маунт, мягко говоря, не впечатляет. Сложно представить, кто должен взять семерку в «Манчестер Юнайтед», чтобы в многолетней череде катастроф наконец засверкал триумфальный сюжет. Ну, рано или поздно дождемся!

Трофим Гондюреев