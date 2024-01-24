Как Гвардиола убил карьеру одного из лучших опорников Англии. Чем Пепу не угодил Филлипс

Родри его даже не заметил, а Моуринью критиковал селекцию «Манчестер Сити».

Герой зимнего трансферного окна — англичанин Калвин Филлипс. 28-летний полузащитник год просиживает шорты на лавке «Манчестер Сити» и уже точно не нужен Гвардиоле: за два сезона в Манчестере Калвин сыграл чуть больше 900 минут.

Инсайдеры сватали игрока в самые разные команды — доходило даже до слухов о «Барселоне». Но инсайдер Фабрицио Романо поделился более правдоподобной информацией: в ближайшее время опорник должен уехать в аренду в «Вест Хэм». Возможно, пропишут опцию выкупа.

Остается лишь один вопрос: зачем «Сити» вообще его покупал?

Руководство «Сити» считало сделку по Филлипсу большим успехом

Многие записывали трансфер полузащитника как победу менеджмента «Сити». В теории, Калвин мог выстрелить: он был ключевым игроком сборной Англии на Евро-2020 и главным активом симпатичного «Лидса» Бьелсы. Вдобавок «горожане» изначально выходили на рынок в поисках опорника, который будет покорно сидеть под Родри.

The Athletic писал, что рассматривались кандидатуры Орельена Тчуамени и Деклана Райса, но от обоих отказались. Во-первых, слишком дорого стоили, а во-вторых, им нужна была гарантия игрового времени. Филлипс хоть и обошелся в 50 миллионов евро, но был согласен на роль запасного и обладал английским паспортом. Его могли забрать еще дешевле в случае вылета «Лидса» в Чемпионшип — для этого случая действовала опция выкупа за 24 миллиона фунтов. Но в последний момент команда спаслась.

«Лидс» вообще-то не хотел терять игрока, но журналисты уже зарядили инфопространство слухами об интересе к Калвину от половины клубов АПЛ и даже из «ПСЖ». В этот список добавился «Сити», который сразу привлек Филлипса: полузащитник мечтал о работе с Гвардиолой. Он намекнул своему клубу, что не планирует продлевать контракт, до окончания которого оставалось два года. В руководстве «Лидса» решили, что лучше выручить деньги за футболиста на пике формы, чем отпускать его свободным агентом.

Менеджеры «Сити» на полном серьезе считали сделку большим успехом: за трансфер расплатились суммой, которую клуб выручил с продажи Жезуса в «Арсенал». И были убеждены, что Калвин — идеальный игрок для Пепа.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Так почему Филлипс не заиграл?

Отчасти виноват Родри: испанец в прошлом сезоне вообще не получал травм, не ловил красные карточки и пропустил всего 5 матчей из 61. В отличие от Филлипса, который в начале сезона вылетел на три месяца из-за повреждения плеча. Англичанин восстановился в ноябре аккурат к ЧМ-2022, на котором сыграл всего 40 минут.

Вернувшись в декабре в расположение клуба, Пеп публично заявил, что Калвин прибыл в Манчестер с лишним весом. Для Гвардиолы это важный момент: он штрафует, даже если речь идет о граммах. Позже Филлипс прокомментировал ситуацию: «У меня не было лишнего веса, но тренер посчитал иначе. Я принял это и сделал все возможное, чтобы постараться как можно быстрее набрать форму, и сразу после этого оказался на скамейке запасных в игре с «Лидсом». Это просто один из тех случаев, когда между мной и некоторыми сотрудниками возникло недопонимание».

Кажется, проблема действительно была не в цифрах на весах. Филлипс впервые появился в основе в матче АПЛ в 36-м туре, когда «Сити» уже гарантировал чемпионство. Причем Калвин вышел против мертвого «Челси», а в следующем туре с «Брайтоном» выскочил на шесть минут в концовке — это показательный момент.

Беда в том, что Калвин изначально не соответствовал стандартам Пепа. Для которого опорный полузащитник — важнейшая позиция на поле, определяющая качество командной игры. Родри идеально воплощает философию Гвардиолы: спокоен при владении, академичен в обороне и выводит «Сити» в атаку через короткие передачи. Филлипс — хороший опорник, но другого формата. Он использует длинные пасы, много фолит и стелется в подкатах.

Получая игровое время, новичок все равно не убеждал: «Я выглядел просто дерьмово, — признался Филлипс после матча с «Лестером», когда его выпустили на 37 минут. — Помню, как ехал домой и был так разочарован собой, что начал плакать». По окончании чемпионата авторитетные издания включали трансфер опорника в подборку худших сделок сезона.

Калвин Филлипс. Фото Global Look Press

И все-таки Калвин и фанаты не торопились ставить точку в истории. Известное правило многих новичков «Сити»: им требуется сезон для того, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы. Например, Филлипс вспоминал трансфер Грилиша, который резко преобразился лишь во втором сезоне в Манчестере.

Но повторить успех Джека не удалось. Калвин вышел в старте на кубковый матч против «Ньюкасла», который «Сити» проиграл. Следующее появление в основе случилось спустя два месяца — против «Црвены Звезды» в последнем туре Лиги чемпионов. Очевидно, футболиста выпустили для того, чтобы напомнить на трансферном рынке о его существовании (даже подарили дебютный гол с пенальти). Тем более за пару дней до матча Гвардиола фактически признал, что игрок ему не нужен: «У него хороший характер, но я с трудом вижу его в составе, за выбор которого отвечаю», — сказал тренер прессе. Четкое оповещение о том, что Калвин доступен для продажи.

Не обошлось и без критики селекции «Сити», которая считается образцовой. «Я не завидую, но они потратили 80 миллионов на Филлипса, а теперь Пеп продаст его и подпишет еще одного игрока», — уколол клуб Моуринью.

Конечно, Жозе лукавил: вряд ли Гвардиола возьмет вместо Филлипса нового футболиста, да и с суммой трансфера португалец переборщил. Но переход англичанина действительно можно занести на первое место в список главных трансферных провалов «Сити» последних лет.