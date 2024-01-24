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Сегодня, 17:30

Как Гвардиола убил карьеру одного из лучших опорников Англии. Чем Пепу не угодил Филлипс

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Родри его даже не заметил, а Моуринью критиковал селекцию «Манчестер Сити».

Герой зимнего трансферного окна — англичанин Калвин Филлипс. 28-летний полузащитник год просиживает шорты на лавке «Манчестер Сити» и уже точно не нужен Гвардиоле: за два сезона в Манчестере Калвин сыграл чуть больше 900 минут.

Инсайдеры сватали игрока в самые разные команды — доходило даже до слухов о «Барселоне». Но инсайдер Фабрицио Романо поделился более правдоподобной информацией: в ближайшее время опорник должен уехать в аренду в «Вест Хэм». Возможно, пропишут опцию выкупа.

Остается лишь один вопрос: зачем «Сити» вообще его покупал?

Руководство «Сити» считало сделку по Филлипсу большим успехом

Многие записывали трансфер полузащитника как победу менеджмента «Сити». В теории, Калвин мог выстрелить: он был ключевым игроком сборной Англии на Евро-2020 и главным активом симпатичного «Лидса» Бьелсы. Вдобавок «горожане» изначально выходили на рынок в поисках опорника, который будет покорно сидеть под Родри.

Калвин Филлипс. 45 миллионов фунтов на запасного. Зачем «Ман Сити» купил Филлипса

The Athletic писал, что рассматривались кандидатуры Орельена Тчуамени и Деклана Райса, но от обоих отказались. Во-первых, слишком дорого стоили, а во-вторых, им нужна была гарантия игрового времени. Филлипс хоть и обошелся в 50 миллионов евро, но был согласен на роль запасного и обладал английским паспортом. Его могли забрать еще дешевле в случае вылета «Лидса» в Чемпионшип — для этого случая действовала опция выкупа за 24 миллиона фунтов. Но в последний момент команда спаслась.

«Лидс» вообще-то не хотел терять игрока, но журналисты уже зарядили инфопространство слухами об интересе к Калвину от половины клубов АПЛ и даже из «ПСЖ». В этот список добавился «Сити», который сразу привлек Филлипса: полузащитник мечтал о работе с Гвардиолой. Он намекнул своему клубу, что не планирует продлевать контракт, до окончания которого оставалось два года. В руководстве «Лидса» решили, что лучше выручить деньги за футболиста на пике формы, чем отпускать его свободным агентом.

Менеджеры «Сити» на полном серьезе считали сделку большим успехом: за трансфер расплатились суммой, которую клуб выручил с продажи Жезуса в «Арсенал». И были убеждены, что Калвин — идеальный игрок для Пепа.

Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Так почему Филлипс не заиграл?

Отчасти виноват Родри: испанец в прошлом сезоне вообще не получал травм, не ловил красные карточки и пропустил всего 5 матчей из 61. В отличие от Филлипса, который в начале сезона вылетел на три месяца из-за повреждения плеча. Англичанин восстановился в ноябре аккурат к ЧМ-2022, на котором сыграл всего 40 минут.

Вернувшись в декабре в расположение клуба, Пеп публично заявил, что Калвин прибыл в Манчестер с лишним весом. Для Гвардиолы это важный момент: он штрафует, даже если речь идет о граммах. Позже Филлипс прокомментировал ситуацию: «У меня не было лишнего веса, но тренер посчитал иначе. Я принял это и сделал все возможное, чтобы постараться как можно быстрее набрать форму, и сразу после этого оказался на скамейке запасных в игре с «Лидсом». Это просто один из тех случаев, когда между мной и некоторыми сотрудниками возникло недопонимание».

Хосеп Гвардиола с&nbsp;игроками &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Сити» выдал худшую серию за семь лет. Что не так с командой Гвардиолы?

Кажется, проблема действительно была не в цифрах на весах. Филлипс впервые появился в основе в матче АПЛ в 36-м туре, когда «Сити» уже гарантировал чемпионство. Причем Калвин вышел против мертвого «Челси», а в следующем туре с «Брайтоном» выскочил на шесть минут в концовке — это показательный момент.

Беда в том, что Калвин изначально не соответствовал стандартам Пепа. Для которого опорный полузащитник — важнейшая позиция на поле, определяющая качество командной игры. Родри идеально воплощает философию Гвардиолы: спокоен при владении, академичен в обороне и выводит «Сити» в атаку через короткие передачи. Филлипс — хороший опорник, но другого формата. Он использует длинные пасы, много фолит и стелется в подкатах.

Получая игровое время, новичок все равно не убеждал: «Я выглядел просто дерьмово, — признался Филлипс после матча с «Лестером», когда его выпустили на 37 минут. — Помню, как ехал домой и был так разочарован собой, что начал плакать». По окончании чемпионата авторитетные издания включали трансфер опорника в подборку худших сделок сезона.

Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press

И все-таки Калвин и фанаты не торопились ставить точку в истории. Известное правило многих новичков «Сити»: им требуется сезон для того, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы. Например, Филлипс вспоминал трансфер Грилиша, который резко преобразился лишь во втором сезоне в Манчестере.

Но повторить успех Джека не удалось. Калвин вышел в старте на кубковый матч против «Ньюкасла», который «Сити» проиграл. Следующее появление в основе случилось спустя два месяца — против «Црвены Звезды» в последнем туре Лиги чемпионов. Очевидно, футболиста выпустили для того, чтобы напомнить на трансферном рынке о его существовании (даже подарили дебютный гол с пенальти). Тем более за пару дней до матча Гвардиола фактически признал, что игрок ему не нужен: «У него хороший характер, но я с трудом вижу его в составе, за выбор которого отвечаю», — сказал тренер прессе. Четкое оповещение о том, что Калвин доступен для продажи.

Не обошлось и без критики селекции «Сити», которая считается образцовой. «Я не завидую, но они потратили 80 миллионов на Филлипса, а теперь Пеп продаст его и подпишет еще одного игрока», — уколол клуб Моуринью.

Конечно, Жозе лукавил: вряд ли Гвардиола возьмет вместо Филлипса нового футболиста, да и с суммой трансфера португалец переборщил. Но переход англичанина действительно можно занести на первое место в список главных трансферных провалов «Сити» последних лет.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Жозе Моуринью
Калвин Филлипс
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