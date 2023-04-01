Гвардиола разбил Клоппа. «Сити» и «Ливерпуль» сейчас в разных лигах

Действующие чемпионы Англии не оставили шансов красным — 4:1.

Все еще классика

Битвы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за последние годы превратились в бренд. Мы уже привыкли, что именно эти две команды чаще всего вдвоем претендуют на чемпионство, а их встречи по зрелищности и качеству футбола стали затмевать даже испанское класико.

Но в этом сезоне все немного иначе. Пеп Гвардиола продолжает биться за первое место, а вот у Юргена Клоппа серьезные проблемы: если год назад «Ливерпуль» до последнего рассчитывал выиграть все основные титулы, то сейчас уже точно завершит сезон с одним уже забытым трофеем — Суперкубком Англии.

Но красным еще есть за что бороться: место в топ-4, как известно, в АПЛ сродни титулу, а «Ливерпуль» от зоны Лиги чемпионов пока очень далек. Хуже, что ему будто специально подстроили убийственный календарь: вслед за игрой с «Сити» красным предстоят встречи с «Челси» и «Арсеналом».

Мохамед Салах забивает гол «Манчестер Сити». Фото Reuters

Мощный старт красных

Клопп, рассуждая на пресс-конференции о тяжелой серии матчей, бодрился — мол, такой календарь схож с Лигой чемпионов, из которой «Ливерпуль» уже вылетел. Не все восприняли подобное высказывание позитивно, хотя чувство юмора Клоппа часто спасало команду. Но тут, впрочем, спасение в прямом смысле пока и не требовалось: красные в текущем чемпионате отлично играют с представителями «большой шестерки».

«Ливерпуль» избрал на игру ту модель, которая позволила обыграть «Сити» в первом круге: отказ от претензий на владение, 4-4-1-1 при игре без мяча, высокий прессинг с высокой же линией обороны и, конечно, резкие контратаки. Красные прекрасно находили свободные зоны, а на 17-й минуте Жота с Салахом наказали оппонентов за то, что те оборонялись слишком далеко от ворот.

Эрлин Холанн (верхний ряд, крайний слева) пропускал матч с «Ливерпулем». Фото Reuters

Без Холанна

Пепа не смутил такой старт. Как не смутила его и травма Холанна — норвежец все-таки не выздоровел за перерыв на матчи сборных и наблюдал за игрой с трибун, а в основе вышел Альварес. Это должно было беспокоить болельщиков. Альварес, конечно, чемпион мира, но он совершенно не похож на Холанна. Однако игра с «Ливерпулем» доказала, что Гвардиола не разучился действовать с «ложной «девяткой».

Альварес действовал чуть глубже вингеров и неоднократно опускался в середину поля для поиска мяча или передачи. В конце концов действия аргентинца существенно повлияли на результат, но это произошло во втором тайме.

А до перерыва главным героем «Сити» стал Грилиш. При счете 0:1 Джек совершил фантастический рывок к своей штрафной и лишил Салаха верного голевого момента, а всего через минуту полузащитник сборной Англии ассистировал Альваресу.

Джек Грилиш обнимает Кевина Де Брейне. Фото Reuters

Логичная победа Пепа

Первый тайм завершился вничью, но преимущество у «Сити» было ощутимым. К концу тайма Гвардиола разгадал все задумки Клоппа, и, послушав тренера в раздевалке, футболисты приступили к делу. Блистал Альварес: на 46-й минуте именно аргентинец выдал шикарную передачу из глубины на Мареза, который ассистировал Де Брейне. А чуть позже Хулиан продавил просевшую оборону «Ливерпуля» — его действия увенчались голом Гюндогана.

У красных все сломалось, но Клопп почему-то не спешил с заменами. Только на 70-й минуте он одновременно выпустил сразу четырех игроков, а такой массовый выход новых футболистов — всегда риск. Качества никто из них не добавил, хотя фрагментами у «Ливерпуля» что-то получалось. Однако все редкие моменты возникали в результате индивидуального мастерства, а не осмысленной игры в нападении. После замены Салаха впереди у «Ливерпуля» вообще стало тускло.

А «Сити» продолжал давить и на 74-й минуте закольцевал матч логичным голом — Грилиш, проведший одну из лучших игр в голубой футболке, забил заслуженный мяч и установил окончательный счет.

4:1 — «Ливерпуль» продолжает отдаляться от зоны Лиги чемпионов, а «Сити» остается в чемпионской гонке. На сегодня это команды из разных лиг.