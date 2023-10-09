Черная полоса лучшей команды Европы. Почему «Манчестер Сити» проиграл 3 из 4 последних матчей

У Гвардиолы проблемы?

«Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (0:1) в центральном матче восьмого тура чемпионата Англии и лишился лидерства в турнирной таблице перед паузой на международные игры. У Хосепа Гвардиолы серия из двух поражений подряд в АПЛ, а если к этому добавить вылет из Кубка лиги от «Ньюкасла», то может показаться, что команда находится в кризисе. Единственный турнир, в котором «горожане» сейчас идут без осечек, — Лига чемпионов. С одинаковым счетом (3:1) повержены «Црвена Звезда» и «Лейпциг».

Так что же происходит с коллективом Пепа в Англии? Системный кризис или стечение обстоятельств?

Дисквалификация Родри показала, что в механизме Пепа есть незаменимый винтик

Команда выигрывает все матчи, в которых играет Родри, и проигрывает все встречи, в которых испанца на поле нет. И эти совпадения неслучайны.

Родри — это ось вращения в карусели Гвардиолы, вокруг которой двигаются остальные футболисты команды. Неудачная серия «Сити» началась с дисквалификации опорника внутри Англии: сначала вылет из Кубка лиги от «Ньюкасла» (0:1), затем поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) и «Арсенала» (0:1). Между последними двумя встречами был матч в Лиге чемпионов против «Лейпцига», который команда Гвардиолы выиграла 1:3 и где Родри отыграл все 90 минут.

Проблема главного тренера в том, что он так и не придумал, как играть без Родри, — и это не преувеличение. После переезда в Туманный Альбион в 2019 году испанец не сразу стал железобетонным игроком основы. В грандиозной форме опорник находится, пожалуй, только последние два сезона — потребовалось время на адаптацию к требованиям Гвардиолы.

Родри. Фото AFP

С чемпионата-2021/22 Родри стабильно входит в топ-3 среди игроков «Манчестер Сити» по количеству минут, проведенных на поле. В предыдущем сезоне испанец сыграл больше всех матчей в составе «горожан» — 36. По данным Opta, с момента появления Родри в Манчестере команда Пепа проиграла 6 из 16 встреч АПЛ без его участия.

Гвардиола банально не привык играть без испанского опорника. Дело в том, что Родри за все годы в Манчестере получил всего одну травму — в дебютном сезоне. До дисквалификации испанец даже пожаловался на усталость от количества игр.

«Я не помню точно, сколько матчей провел в прошлом сезоне, но летом у меня был разговор на эту тему с врачами и тренером. Играть столько — ненормально для здоровья. Один такой сезон еще можно пережить, но, когда это длится два-три года подряд, у команды могут возникнуть проблемы: поддерживать форму в таком случае невозможно. В прошлом году мне приходилось напрягать тело до предела. С одной стороны, понимал, что боремся за требл; с другой, так не должно продолжаться из сезона в сезон».

Казалось бы, у «Сити» один из лучших составов в премьер-лиге, и заменить одного игрока на время дисквалификации не составляет труда: в обойме есть Келвин Филлипс, Матео Ковачич и Матеус Нунес. Гвардиола попробовал их в разных сочетаниях, но все они уступают Родри комплексно.

Также не стоит забывать, что из-за травм не могут помочь команде Кевин Де Брейне и Джон Стоунс — не менее важные игроки в системе Пепа. И если англичанин уже вышел на замену в матче с «Арсеналом» и скоро наберет форму, то бельгиец может так и не появиться на поле в этом году.

Правда, эту головоломку Гвардиола, кажется, решил — место КДБ прочно занял чемпион мира Хулиан Альварес, у которого неплохая статистика — 3 гола и 3 передачи в 6 матчах премьер-лиги.

Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Два поражения подряд в АПЛ — редкость для команды Пепа, но никакой катастрофы нет

Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году и за все время работы в Англии проигрывал два матча подряд в АПЛ лишь дважды (до вчерашнего дня). Первый неудачный опыт — сезон-2016/17. Тогда «горожане» откровенно плохо начали декабрь, уступив сначала «Челси» (1:3), а затем «Лестеру» (2:4). После этой серии «Ман Сити» проиграл в чемпионате лишь трижды. Пеп в своем первом сезоне занял с командой третье место, отставание от чемпиона — «Челси» — составило 15 баллов.

В сезоне-2018/19 у команды Гвардиолы снова был неудачный отрезок из двух матчей в декабре, на этот раз уже в конце месяца. «Кристал Пэлас» и «Лестер» обыграли «Сити» со счетом 3:2 и 2:1 соответственно. Как известно, это не помешало команде защитить чемпионский титул, заняв первое место в итоговой таблице.

После неудачи в воскресном матче с «Арсеналом» Пеп дал понять, что у него есть план и на этот случай:

«Мы проиграли «Вулверхэмптону» в прошлом туре, и теперь у нас два поражения подряд. Впереди пауза на матчи сборных, и я надеюсь, что по возвращении все игроки будут здоровы. После этого мы продолжим работу. Мы точно знаем, что нам надо делать, и мы это сделаем».

При взгляде на эту таблицу видно, что в сезонах-2020/21 и 2021/22 «Ман Сити» стартовал хуже, чем в этом. Однако в итоге команда Пепа все равно обгоняла конкурентов и брала заветную чашку.

Что дальше?

Неудачная серия в АПЛ вряд ли смутит команду Пепа. Да и поражение от «Арсенала» в прошедшем туре скорее не вытекает из логики игры.

Весьма пресный матч в исполнении обеих команд, который по всем законам жанра должен был заканчиваться безголевой ничьей. Победный гол влетел в ворота Эдерсона на 86-й минуте после выстрела Габриэла Мартинелли транзитом через голову Натана Аке. Решающий удар бразильца оценили на 0,04 xG. Да и всего команды трижды пробили в створ.

Ударит ли этот результат по самолюбию Гвардиолы? Безусловно. Для Пепа это первое поражение от «Арсенала» в рамках АПЛ. До этого «канониры» обыгрывали «Сити» в далеком 2015-м. Руководил лондонской командой еще Арсен Венгер, а победные голы забили Тео Уолкотт и Оливье Жиру.

Впереди у манчестерского гранда непростой график — домашняя игра с «Брайтоном», матч в Швейцарии с «Янг Бойз» и дерби с «Манчестер Юнайтед». Так что пауза на матчи национальных сборных сейчас для Пепа как никогда кстати. После дисквалификации вернется Родри, наберет кондиции Стоунс. Уже с матча с «Брайтоном» Гвардиола может начать новую победную серию. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки.

Кстати, английские букмекеры и сейчас котируют «Сити» как фаворита чемпионата Англии — коэффициент на победу команды Пепа в АПЛ держится в районе 2.

«Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед. Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало», — обнадежил болельщиков «Сити» Гвардиола.