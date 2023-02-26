У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

В финале Кубка лиги повержен «Ньюкасл».

Долгое ожидание финала

«Мы не выигрывали домашний трофей 67 лет». Такое лаконичное сообщение на экране телевизора якобы видели футболисты «Ньюкасла» на базе в Бентоне перед каждой тренировкой в последние месяцы. Сообщалось, что это поручил сделать лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, хотя сам он пока ни в чем не признался.

Сама история может быть шуткой, специально растиражированной перед финалом, но фраза полностью правдива. «Ньюкасл» не выигрывал в Англии ничего с 1955 года, когда стал обладателем Кубка Англии. После этого трофейная комната «сорок» лишь иногда пополнялась мелкими и уже несуществующими европейскими титулами вроде Кубка ярмарок или Кубка Интертото. Более того, «Ньюкасл» в этом веке еще не добирался до какого-либо кубкового финала. Вот что творят громкие фразы на телеэкранах базы, талант тренера и, разумеется, деньги из Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Лорис Кариус. Фото Reuters Фото Reuters

Возвращение Кариуса

«Манчестер Юнайтед» тоже изголодался по значимым победам. Не так, как «Ньюкасл», конечно, — последние трофеи «МЮ» брал в 2017 году (Лига Европы и Кубок лиги). Но для болельщиков, привыкших к постоянным титулам в эру сэра Алекса Фергюсона, шесть лет засухи — ощутимый срок.

К финалу «Юнайтед» подошел, едва оправившись от двухраундовой битвы с «Барселоной» в Лиге Европы. Каталонцев команда Эрика тен Хага прошла, но сил оставила порядком, да и времени на восстановление после ответной встречи было мало. Однако основа почти целиком сохранилась: разве что Диогу Далот закрыл правый фланг обороны вместо Ван-Биссаки, а автор победного мяча в ворота сине-гранатовых Антони заменил Санчо.

«Ньюкасл» выставил оптимальный состав, но с важной оговоркой — полевых игроков. Основной голкипер Поуп был дисквалифицирован из-за глупого удаления в матче с «Ливерпулем», а второй вратарь Дубравка оказался заигран за «МЮ» в текущем розыгрыше Кубка лиги. Поэтому с первых минут вышел подзабытый многими Лорис Кариус. Антигерой финала Лиги чемпионов-2018 перебрался в «Ньюкасл» по ходу этого сезона и не играл в официальных матчах целых два года. Но судьба сложилась так, что именно 29-летнему немцу предстояло выручать «Ньюкасл» в главном матче клуба за 67 лет.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Умница Рэшфорд

На разминке Кариус выглядел неуверенно, но в начале матча спокойно справился с парой несложных ударов Вегхорста и Антони. Тен Хаг выбрал модель ответной игры с «Барселоной», в которой Рэшфорд занимал левый фланг и пытался ловить свободные зоны за спиной у Триппьера, но «Ньюкасл» довольно долго не поддавался. «Сороки» вообще умеют сидеть в низком блоке при необходимости, однако в финале больше владели мячом именно они.

Игра долго раскачивалась из-за пауз — сперва Бруну Гимарайнсу долго оказывали помощь, затем Шеру и Мартинесу. Только на исходе получаса темп возрос, когда Де Хеа отразил удар Сен-Максимена. «Ньюкасл» вроде бы неплохо давил, но забил «МЮ». Сыграла ставка на Рэшфорда: он боролся на фланге с Триппьером и Гимарайнсом, бразилец сфолил недалеко от штрафной, и с этого стандарта Каземиро открыл счет. Почти сразу же «МЮ» забил второй, и снова все решила атака по левой бровке — Рэшфорд отыгрался с Вегхорстом и с помощью рикошета от Ботмана удвоил счет. Позже авторство гола присудили защитнику «Ньюкасла».

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Эрик тен Хаг празднует победу. Фото Reuters Фото Reuters

Долгожданный титул

В перерыве Хау выпустил второго форварда Исака в пару к Уилсону и переключился на схему 4-4-1-1. Это повлекло за собой появление множества свободных зон в середине поля, но «Юнайтед» ими долго не пользовался. «Дьяволов» все и так устраивало: они не зарывались глубоко в оборону, но и на мяч не претендовали, зато дразнили соперника высоким прессингом. До чужой штрафной «Ньюкасл» периодически добирался, однако до Де Хеа — с трудом. Например, в одном из моментов две подряд попытки Жолинтона были заблокированы. Вплоть до конца основного времени выстрел Сен-Максимена на 32-й минуте оставался единственным ударом в створ для «Ньюкасла».

Тен Хаг делал своевременные замены. На 70-й минуте он, почувствовав, что теряет власть над серединой поля, бросил в бой Забитцера и Мактоминея. Эффект был почти моментальным — «Ньюкаслу» стало заметно тяжелее продираться к воротам Де Хеа через середину поля.

Примерно в то же время «Юнайтед» окончательно переключился на контратакующий режим и несколько раз опасно выбегал к воротам Кариуса. В отличие от соперника, «дьяволы» были точны: за матч они попали в створ целых девять раз, так что третьего вратаря «Ньюкасла» винить в поражении точно нельзя. Фактически Кариус спас «сорок» от разгрома.

«Юнайтед» хватило и счета 2:0. Такие победы принято называть тренерскими: тен Хаг разработал верный стартовый план, нащупал уязвимые зоны и блестяще справился с оперативной работой по ходу матча. Летом голландца не очень тепло приняли на «Олд Траффорд», но после тяжелой осени и расставания с Криштиану Роналду «МЮ» возродился и выиграл первый трофей за шесть лет.

А у «Ньюкасла» все впереди — мы его наверняка увидим не в одном финале в ближайшие годы.