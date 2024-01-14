Де Брейне перевернул игру «Ман Сити» и «Ньюкасла», Санчо ярко вернулся в Дортмунд, «Интер» мчится к скудетто

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: у «Челси» три победы подряд

В середине недели «Челси» проиграл первый полуфинальный матч Кубка лиги с «Мидлсбро», и встреча с «Фулхэмом» тоже стала для синих непростой. В первом тайме самым острым моментом долго оставался остановленный Петровичем удар Уилсона в ближний угол, однако в добавленное арбитром время из тени вышел Стерлинг. Он, конечно, упал в штрафной очень артистично, однако соперник действительно попал ему по ноге, и Палмер безупречно исполнил удар с «точки».

По заработанным в этом сезоне 11-метровым (8) команде Маурисио Почеттино нет равных в АПЛ — причем трижды арбитры фиксировали фолы на Стерлинге. Субботнего пенальти «Челси» оказалось достаточно для третьей победы подряд в чемпионате. А нервной концовки могло и не быть, если бы хозяева использовали хотя бы один из своих многочисленных моментов, включая попадание Галлахера в штангу. Стоит добавить, что минимальный перевес помог отстоять не игравший с конца сентября Чилуэлл.

Эпидемия травм и непривычная дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов отбросили «Ньюкасл» в середину таблицы. «Сороки» в этом сезоне не конкурент и даже не преследователь «Манчестер Сити». Они еще и постоянно страдают в играх с «горожанами» и пропускают от них на протяжении рекордной для АПЛ серии, которая достигла 31 матча. Продлил ее Бернарду Силва — распечатал ворота хозяев эффектным ударом пяткой.

Однако те перевернули ход встречи за две с небольшим минуты. Для начала в четвертом матче подряд отличился Исак, а потом Гордон подтвердил статус специалиста по грандам. В нынешнем сезоне вингер поразил ворота «Ливерпуля», «Арсенала», «Челси» и обоих «Манчестеров». Надо заметить, что оба гола были пропущены Ортегой, который уже на 8-й минуте сменил получившего травму Эдерсона. Только сложно в чем-то упрекать второго вратаря «Сити», ведь он еще и спасал свою команду.

Кто все изменил? Естественно, Де Брейне, которого так не хватало чемпионам в впервой части сезона. Бельгиец пока не может играть даже тайм, но ему хватает имеющегося времени. На первой добавленной минуте Кевин еще и выдал гениальную передачу в штрафную, а 20-летний норвежец Бобб эффектно разобрался с проведшим отличный матч Дубравкой. Эдди Хау по-прежнему не может обыграть Хосепа Гвардиолу, чья команда сдвинула со второго места «Астон Виллу» и отстает от «Ливерпуля» всего на два очка.

Италия: редкий успех «Наполи»

Не побеждавший на протяжении четырех матчей «Наполи» наконец-то прервал неудачную серию и выиграл впервые с середины декабря. Между тем даже в противостоянии с худшей командой серии А чемпионы устроили своим болельщикам нервотрепку. Мяч словно не хотел идти в ворота, как в эпизоде, когда на ударную позицию вырвался Кварацхелия. Развязки пришлось ждать до шестой добавленной минуты, когда после навеса со штрафного мяч отскочил к расстрелявшему ворота защитнику Ррахмани. Но, отмечая волю неаполитанцев в победе, нельзя не отметить хрупкость «Салернитаны». Эта команда потеряла уже 15 очков в матчах, где она вела в счете.

После осечки с «Дженоа» и инфарктной победы над «Вероной» против «Монцы» нерадзурри долго не раскачивались. Их стартовое давление вылилось в попадание мяча в руку защитнику и очередной образцовый пенальти в исполнении Хакана Чалханоглу. И тут же Димарко буквально вложил мяч в ногу Лаутаро Мартинесу, удвоившему счет. Надежды же хозяев вернуться в игру отменил ВАР, разглядевший офсайд у отличившегося после стандарта Пессины. По правилам он забил уже во втором тайме, но когда это случилось, никаких шансов у «Монцы» не оставалось. За тем, как «Интер» громит его команду, Рафаэле Палладино наблюдал с трибуны, куда его еще при счете 0:2 отправил арбитр. В числе увиденного — первый дубль Чалханоглу в 222-м матче в серии А и контрольный выстрел в виде организованного Мхитаряном гола Тюрама. Миланцы не подпускают к себе «Ювентус» — и во второй раз в своей истории набирают после 20 туров более 50 очков.

Германия: «Байер» выиграл первый круг

«Байер» приучил своих болельщиков к тому, что буквально сметает своих соперников, однако первый круг леверкузенцы выиграли в инфарктном стиле. Все-таки отъезд группы игроков на Кубок Африки и травма выбывшего до апреля Бонифаса не могли не сказаться на качестве. Да и только восстановившийся Вирц был готов провести на поле примерно полчаса. Однако отведенного ему времени оказалось достаточно, чтобы сыграть важную роль в победной атаке. Завершающий же пас под удар Паласиосу отдал Гримальдо, в первом тайме отметившийся попаданием в каркас ворот. «Байер» опережает победившую в пятницу «Баварию» на четыре очка, однако у мюнхенцев в запасе остается перенесенная игра.

Замыкающий лигачемпиоснкую четверку «Лейпциг» сделал подарок своим преследователям, впервые в своей истории проиграв дома «Айнтрахту». А ключевым эпизодом матча стал классный пас Нкунку, который от бровки вырезал передачу в районе дальней штанги, где не успевший на перехват Симакан упустил Кнауффа. После этой победы «орлы» сократили отставание от топ-4 до шести очков, а их перспективы сохранить за собой пятое место зависели от завершавшей субботнюю программу «Боруссии».

Дортмунд же своего не упустил и сократил отставание от четвертого места до трех очков. К перерыву перевес «шмелям» обеспечил прорыв Байно-Гиттенса, который вывел к воротам Брандта. А ключевыми моментами второго тайма стали сейв Кобеля, остановившего удар в упор при подаче углового, и выход на поле Санчо. Блудный сын, как и обещал, снова улыбается. Появившись на поле на 55-й минуте, Джейдон буквально сиял, выдав образцовый голевой пас Ройсу. А «Боруссия» верна себя — на протяжении двадцати лет она начинает год с победы, что является рекордом бундеслиги.

Франция: подарок для «ПСЖ» и «Монако»

Возвращению Жюльена Стефана потихоньку реанимировало «Ренн», который с учетом всех турниров выиграл третий раз подряд. Красно-черные вчистую переиграли «Ниццу», упустившую шанс оторваться от «Монако». Переломным моментом стал безупречный пенальти в исполнении Буриго, после чего в четвертый раз по ходу удачной серии отличился Калимуэндо-Муинга. Правда, в первой половине сезона допущено столько потерь, что даже уход «Ренна» с нынешнего десятого места видится проблематичным. Ну а «ПСЖ» в воскресенье может увеличить отрыв от второй строчки до восьми очков.

Статистика дня

1-м за десять лет иностранным тренером, начавшим с победы работу с «Бешикташем», стал Фернанду Сантуш.

12 матчей составляет серия «Вильярреала» с пропущенными мячами. Это худший отрезок «подводников» с 2002 года.

17 матчей подряд с начала сезона выиграл повторивший клубный рекорд ПСВ.

150 мячей забил в ла лиге нападающий «Сельты» Яго Аспас.

500 очков набрал в бундеслиге во главе одной команды главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Прежде до этой отметки добирались Отто Рехагль и Томас Шааф с «Вердером», Удо Латтек, Юпп Хайнкес и Отмар Хитцфельд с «Баварией», а также Хеннес Вайсваллер с менхенгладбахской «Боруссией».