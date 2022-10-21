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Сегодня, 17:00

Джеррарда выгнали из «Астон Виллы». Шансы легенды «Ливерпуля» возглавить родной клуб резко уменьшились

Стивен Джеррард.
Фото Reuters
Стивен Джеррард в «Рейнджерс».
Фото Global Look Press
Стивен Джеррард.
Фото AFP
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А ведь недавно он считался преемником Клоппа.

Провал в Бирмингеме

Увольнение Стивена Джеррарда из «Астон Виллы» — новость громкая, но, в общем, ожидаемая. Разгромное поражение от «Фулхэма» (0:3) стало просто триггером для давно назревавшего решения.

«Вилла» в этом сезоне и правда плоха: 17-е место в таблице, всего 9 очков после 11 матчей (столько же у идущего 18-м «Вулверхэмптона» и всего на три больше, чем у совсем уж безнадежного пока «Ноттингем Фореста»), семь забитых мячей (меньше только у «Вулвз»). Статистические метрики вроде бы говорят о невезении: по данным Understat, xPTS (ожидаемые очки) бирмингемцев — 14,40, то есть они недобрали пять баллов, а xG (ожидаемые голы) в целом по сезону — 11,89, то есть «вилланы» забили на пять голов меньше, чем должны были. И с теми же 14 очками «Вилла» сейчас делила бы 10-е место с «Брентфордом».

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Матч с «Фулхэмом» в какой-то степени показателен. «Вилла» не была прямо сильно хуже, но перед перерывом пропустила после стандарта и проигранного подбора — не факт, что полузащитнику «дачников» Харрисону Риду еще раз удался бы такой удар, дай ему еще десять попыток. Во втором тайме боднул соперника в грудь и получил красную Давид Луиз, потом был эпизод с рукой Мэтти Кэша и пенальти (тоже во многом несчастный случай) — вот и 0:2, а завершилось все голом в свои ворота Тайрона Мингса.

Туром ранее «Вилла» проиграла дома «Челси» (0:2). Уже в дебюте все тот же Мингс, которого Джеррард летом лишил капитанской повязки, совершенно нелепым образом подарил мяч Мэйсону Маунту — получите 0:1. А потом вратарь синих Кепа Аррисабалага выдал серию космических сейвов, и вот тут можно говорить и о невезении.

Могли эти матчи развернуться иначе? Пожалуй. Возможно, тогда Джеррард дотянул бы до перерыва на чемпионат мира, а там получил бы шанс перезагрузить команду.

Не повезло Стиви Джи и с травмами игроков. Главная летняя покупка «Виллы» — центральный защитник Диего Карлос, которого выписали из «Севильи» за 31 миллион евро — успел провести всего два матча и сломался. Вылетели перспективный опорник Бубакар Камара, которого летом взяли из «Марселя», и левый защитник, чемпион мира-2018 француз Люка Динь.

11&nbsp;декабря. Ливерпуль. &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астон Вилла&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Стивен Джеррард (слева) дает установку Мэтти Кэшу. «Парни Джеррарда оборонялись как демоны». Самый эмоциональный момент дня: Стиви Джи вернулся на «Энфилд», но проиграл

Плюс совершенно растворился Филиппе Коутинью. После переезда в Бирмингем в январе бразилец снова напомнил всем, что умеет круто играть в футбол, выбив за полсезона «5+3». В этом сезоне у него «0+0» в 10 матчах и две желтые карточки.

Впрочем, не справился Джеррард в «Вилле», проработав в Бирмингеме чуть меньше года, или в большей степени стал жертвой обстоятельств — вопрос скорее локальный. Как кажется, куда более интересно, что дальше будет с карьерой 42-летнего специалиста.

Стивен Джеррард в "Рейнджерс". Фото Global Look Press
Стивен Джеррард в «Рейнджерс».
Фото Global Look Press

Успех в «Рейнджерс»

До того все было очень гладко и поступательно. Сначала 18 месяцев в молодежной команде «Ливерпуля», потом успешные три с небольшим года в «Рейнджерс», когда он вернул «джерс» титул чемпионов Шотландии — первый после банкротства клуба и ссылки в низшие дивизионы. Причем в Глазго Джеррард успешно проявлял себя не как тренер, а как менеджер. Он, например, настоял на реконструкции базы «Рейнджерс», которой никто не занимался много лет.

«Стивен — очень хороший тренер, но он хочет быть менеджером. Менеджер озабочен проблемами выбора состава, коммуникации за пределами поля, регулировки личных взаимоотношений и отношений с медиа, сотрудничеством с руководством, отношениями с фанатами, контактом с академией», — говорил о Стиви Джи его помощник в «Рейнджерс» Майкл Бил.

Кстати, Бил — очень важная для Джеррарда фигура. Именно он отвечал за тактику в «Рейнджерс» и проводил большую часть тренировок с командой.

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«Мне нужно 15-20 лет, чтобы так же хорошо руководить командой на поле, как это делает Майкл», — Джеррард очень комплементарно отзывался о Биле, а легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер на YouTube-шоу Open Goal назвал его топ-тренером.

Перед началом этого сезона Бил покинул штаб «Виллы», и адекватно заменить его не получилось. Это, несомненно, одна из ключевых причин неудач как команды в целом, так и самого Джеррарда в частности.

Однако не стоит воспринимать Джеррарда просто как фронтмена с громким именем, за которого всю работу делали другие. Во-первых, то, что он делал в «Рейнджерс», — классика британского футбола, где исторически тренер — одновременно и менеджер, и зачастую спортивный директор. Уже во времена АПЛ так работали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, а сейчас то же самое можно сказать и про Юргена Клоппа с Пепом Гвардиолой.

Во-вторых, для современного футбола с его огромным объемом самой разнообразной информации и вниманием к деталям делегирование полномочий — вещь естественная и необходимая. А узкопрофильные топ-специалисты вроде аналитика или тренера по стандартам ищутся и хантятся точно так же, как и топ-игроки.

Стивен Джеррард. Фото AFP
Стивен Джеррард.
Фото AFP

Что дальше?

Чуть больше года назад максимально логичным продолжением карьеры Джеррарда казался «Ливерпуль», где он, как виделось многим, должен был сменить Клоппа. Была и вполне конкретная дата — лето 2024-го. Тогда истекал контракт немца с красными (а тот не скрывал, что хочет взять паузу и отдохнуть год-другой), а также, по удивительному совпадению, соглашение Стиви Джи с «Рейнджерс».

Но в ноябре 2021-го Джеррард не устоял перед предложением «Астон Виллы». В контексте вероятного прихода в «Ливерпуль» это выглядело нормально — получить опыт работы в АПЛ было бы полезно. А в конце апреля 2022-го красные объявили о продлении контракта с Клоппом еще на два года — до лета 2026-го.

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Сейчас понятно, что красивой истории — «легенда «Ливерпуля», подняв с колен «Рейнджерс», приходит работать в родной клуб» — уже не получится. И дело не в том, что Клопп задержится еще на два года (тем более что это футбол, и никто не может гарантировать, что немец проработает весь срок контракта). Есть риск, что после неудачи в «Вилле» карьера самого Джеррарда может свернуть не туда. Сейчас довольно трудно представить, что какой-то топ-клуб готов предложить ему работу. Очевидно, что куда более вероятен вариант с середняком, где нужно будет набивать шишки и доказывать все заново. До 2026-го время еще есть — очень уж хочется увидеть Стиви Джи во главе «Ливерпуля».

Дмитрий Гирин

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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