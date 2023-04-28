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Удивительная ничья в Лондоне: «Тоттенхэм» вдруг ожил, а «МЮ» упустил верную победу

Гоша Чернов
Корреспондент
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн убегает от футболистов «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаки.
Фото Reuters
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Лондонцы набрали важные очки при 31-летнем тренере.
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
27 апр, 22:15. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Манчестер Юнайтед

«Тоттенхэм» яростно соревнуется с «Челси» за звание главного разочарования английского сезона. Синие, конечно, пока лидируют — уверенное 11 место и хаотичное управление командой дают о себе знать. «Шпоры» в нижнюю половину таблицы точно не опустятся, но их менеджерская работа сопоставима. Да и отдельные результаты матчей поярче.

Антонио Конте давно покинул Лондон с громадным скандалом, а его малоопытный экс-ассистент Кристиан Стеллини неожиданно остался и на днях так же громко был уволен. Правда, если Конте выдал слишком экспрессивную пресс-конференцию, то за Стеллини прокричал результат — 1:6 от «Ньюкасла» Дэниел Леви ему не простил. Пропустить пять мячей к 21-й минуте — это надо умудриться.

К битве с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» готовил 31-летний Райан Мейсон. Имя для АПЛ не новое и даже печально известное на весь мир — в 2017 году Мейсону, игравшему за «Халл», проломили череп во время матча с «Челси», после чего Райан долго восстанавливался и рано завершил карьеру. В тренерском штабе «Тоттенхэма» Мейсон давно — два года назад он даже выводил команду на финал Кубка лиги через несколько дней после отставки Жозе Моуринью.

Райан Мэйсон. Четыре года назад он мог умереть на поле. История самого молодого тренера в АПЛ

Под «МЮ» новый исполняющий обязанности главного тренера сделал главное: отказался от взрывоопасной схемы с двумя центральными защитниками, которая напрямую повлияла на позор в Ньюкасле, и вернулся к настройкам Конте — 3-4-3. Амнистировал Мейсон и Ришарлисона, не игравшего в основе с марта и все еще не забившего ни разу в текущем чемпионате. Прогресс налицо: по крайней мере сейчас лондонцы пропустили первый мяч не на второй минуте, а на седьмой.

За «МЮ» после изнурительно полуфинала Кубка Англии с «Брайтоном» было слегка тревожно. Но усталость сказалась лишь во второй половине встречи, а первый тайм «Юнайтед» выиграл с ощутимым преимуществом и по игре, и по счету. Внешне простой гол Санчо лишь заложил основу. На 19-й минуте Перишич вынес мяч с линии головой после удара того же Санчо, а чуть позже Форстер отразил два тяжелых удара Рэшфорда. «Тоттенхэм» до перерыва колол соперника только стандартами — например, на исходе получаса Де Хеа не позволил забить Перишичу после углового. Другими словами, гол Рэшфорда перед перерывом идеально вытекал из логики игры.

Маркус Рэшфорд забивает гол в ворота «Тоттенхэма».
Фото Reuters

Но в перерыве соперники будто поменялись футболками. «МЮ» явно ослабил хватку и стал менее настойчив во владении, а «Тоттенхэм» поверил в себя и на 56-й минуте забил после серии ударов — отличился зимний новичок Педро Порро. Правда, тут же «Юнайтед» мог восстановить разницу в счете, но Бруну Фернандеш из роскошной позиции бабахнул в перекладину.

Промах португальца оказался ключевым в матче — гол точно остудил бы надежды лондонцев, но после этого они, напротив, заиграли живее. В середине тайма забить могли и Сон Хын Мин, и Дайер, но решающую роль сыграли перестановки Мейсона: после того, как он выпустил дополнительного форварда Данжуму и перешел на схему 4-4-2, «Тоттенхэм» забил. Кейн по традиции выступил в роли тягача и ассистента, а Сон сравнял счет.

Второй гол шокировал «МЮ». Только пропустив его команда Эрика тен Хага опомнилась, заново приватизировала мяч и полетела вперед возвращать победу. Однако внятного финала у «Юнайтед» будто бы не было, и даже банального навала у гостей не вышло. В итоге 2:2 — два контрастных тайма привели к ничьей, которая не устраивает никого.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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