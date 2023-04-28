Удивительная ничья в Лондоне: «Тоттенхэм» вдруг ожил, а «МЮ» упустил верную победу

Лондонцы набрали важные очки при 31-летнем тренере.

«Тоттенхэм» яростно соревнуется с «Челси» за звание главного разочарования английского сезона. Синие, конечно, пока лидируют — уверенное 11 место и хаотичное управление командой дают о себе знать. «Шпоры» в нижнюю половину таблицы точно не опустятся, но их менеджерская работа сопоставима. Да и отдельные результаты матчей поярче.

Антонио Конте давно покинул Лондон с громадным скандалом, а его малоопытный экс-ассистент Кристиан Стеллини неожиданно остался и на днях так же громко был уволен. Правда, если Конте выдал слишком экспрессивную пресс-конференцию, то за Стеллини прокричал результат — 1:6 от «Ньюкасла» Дэниел Леви ему не простил. Пропустить пять мячей к 21-й минуте — это надо умудриться.

К битве с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» готовил 31-летний Райан Мейсон. Имя для АПЛ не новое и даже печально известное на весь мир — в 2017 году Мейсону, игравшему за «Халл», проломили череп во время матча с «Челси», после чего Райан долго восстанавливался и рано завершил карьеру. В тренерском штабе «Тоттенхэма» Мейсон давно — два года назад он даже выводил команду на финал Кубка лиги через несколько дней после отставки Жозе Моуринью.

Под «МЮ» новый исполняющий обязанности главного тренера сделал главное: отказался от взрывоопасной схемы с двумя центральными защитниками, которая напрямую повлияла на позор в Ньюкасле, и вернулся к настройкам Конте — 3-4-3. Амнистировал Мейсон и Ришарлисона, не игравшего в основе с марта и все еще не забившего ни разу в текущем чемпионате. Прогресс налицо: по крайней мере сейчас лондонцы пропустили первый мяч не на второй минуте, а на седьмой.

За «МЮ» после изнурительно полуфинала Кубка Англии с «Брайтоном» было слегка тревожно. Но усталость сказалась лишь во второй половине встречи, а первый тайм «Юнайтед» выиграл с ощутимым преимуществом и по игре, и по счету. Внешне простой гол Санчо лишь заложил основу. На 19-й минуте Перишич вынес мяч с линии головой после удара того же Санчо, а чуть позже Форстер отразил два тяжелых удара Рэшфорда. «Тоттенхэм» до перерыва колол соперника только стандартами — например, на исходе получаса Де Хеа не позволил забить Перишичу после углового. Другими словами, гол Рэшфорда перед перерывом идеально вытекал из логики игры.

Маркус Рэшфорд забивает гол в ворота «Тоттенхэма». Фото Reuters

Но в перерыве соперники будто поменялись футболками. «МЮ» явно ослабил хватку и стал менее настойчив во владении, а «Тоттенхэм» поверил в себя и на 56-й минуте забил после серии ударов — отличился зимний новичок Педро Порро. Правда, тут же «Юнайтед» мог восстановить разницу в счете, но Бруну Фернандеш из роскошной позиции бабахнул в перекладину.

Промах португальца оказался ключевым в матче — гол точно остудил бы надежды лондонцев, но после этого они, напротив, заиграли живее. В середине тайма забить могли и Сон Хын Мин, и Дайер, но решающую роль сыграли перестановки Мейсона: после того, как он выпустил дополнительного форварда Данжуму и перешел на схему 4-4-2, «Тоттенхэм» забил. Кейн по традиции выступил в роли тягача и ассистента, а Сон сравнял счет.

Второй гол шокировал «МЮ». Только пропустив его команда Эрика тен Хага опомнилась, заново приватизировала мяч и полетела вперед возвращать победу. Однако внятного финала у «Юнайтед» будто бы не было, и даже банального навала у гостей не вышло. В итоге 2:2 — два контрастных тайма привели к ничьей, которая не устраивает никого.