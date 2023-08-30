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Сегодня, 18:30

Футбольный матч на реке с утками: щитки, зонты и плащи для зрителей обязательны

В Англии сыграли в футбол на реке Уиндраш
Отдел фото «СЭ»
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В английском городке Бертон-на-Реке в конце лета проходит необычный футбольный матч.

На русло Уиндраша выносят футбольные ворота, и начинается игра.

Река делит город пополам. Уровень воды в ней — чуть выше щиколоток.

Почти сто лет назад местные футболисты решили узнать, на какой стороне играют в футбол лучше — правой или левой.

Так как река делит Бертон на две равные части — футбольным полем сделали ее русло.

С той поры и выясняют отношения — по щиколотки в воде.

Играть в футбол в таких условиях совсем непросто. Ударить по мячу на воде — большая проблема. К тому же нога соперника (или партнера) может подвернуться. Поэтому щитки на футболистках в воде — обязательны, как и на траве.

Правила почти ничем не отличаются от обычных. Только силовой борьбы больше и на нее почти не обращают внимание.

Сил игроков на 90 минут не хватает, поэтому матч длится только 30.

Разрешается делать сколько угодно замен. Главное — чтобы футболок на всех хватило.

Удивительно, как в суматохе футбольного матча по реке не боятся плавать местные утки. Видимо, на родине футбола даже водоплавающие любят эту игру!

Что уж говорить о многочисленных болельщиках, собравшихся по берегам. За полчаса они успевают промокнуть насквозь. От воды с «футбольного поля» не спасают зонты и дождевики.

После матча футболисты отправляются на просушку в местный паб, где проигравшие по традиции угощают победителей.

Фото REUTERS и GETTY IMAGE

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 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
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 - : -
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