Футбольный матч на реке с утками: щитки, зонты и плащи для зрителей обязательны

В Англии сыграли в футбол на реке Уиндраш

В английском городке Бертон-на-Реке в конце лета проходит необычный футбольный матч.

На русло Уиндраша выносят футбольные ворота, и начинается игра.

Река делит город пополам. Уровень воды в ней — чуть выше щиколоток.

Почти сто лет назад местные футболисты решили узнать, на какой стороне играют в футбол лучше — правой или левой.

Так как река делит Бертон на две равные части — футбольным полем сделали ее русло.

С той поры и выясняют отношения — по щиколотки в воде.

Играть в футбол в таких условиях совсем непросто. Ударить по мячу на воде — большая проблема. К тому же нога соперника (или партнера) может подвернуться. Поэтому щитки на футболистках в воде — обязательны, как и на траве.

Правила почти ничем не отличаются от обычных. Только силовой борьбы больше и на нее почти не обращают внимание.

Сил игроков на 90 минут не хватает, поэтому матч длится только 30.

Разрешается делать сколько угодно замен. Главное — чтобы футболок на всех хватило.

Удивительно, как в суматохе футбольного матча по реке не боятся плавать местные утки. Видимо, на родине футбола даже водоплавающие любят эту игру!

Что уж говорить о многочисленных болельщиках, собравшихся по берегам. За полчаса они успевают промокнуть насквозь. От воды с «футбольного поля» не спасают зонты и дождевики.

После матча футболисты отправляются на просушку в местный паб, где проигравшие по традиции угощают победителей.

Фото REUTERS и GETTY IMAGE