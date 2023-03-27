0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:35

Армянский комментатор Абелян: «Мы на самом деле нуждались в таком футболисте, как Тикнизян»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Армянский телекомментатор Арман Абелян высказался о дебюте защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и футболиста «Краснодара» Георгия Арутюняна за национальную команду Армении в матче первого тура квалификации на Евро-2024 против сборной Турции (1:2).

«Наир для первой игры за сборную Армении выступил очень хорошо. Впечатлил больше всего момент, когда во время забитого мяча он сделал проход и мы открыли счет. Тикнизян довольно уверенно подключался к атакам, в защите к нему не было никаких вопросов, учитывая то, что против него играл Ундер, один из опасных игроков сборной Турции. За короткий срок Наир сумел очень быстро адаптироваться. Мы на самом деле нуждались в таком футболисте на этой позиции, который хорошо защищается и подключается. С Турцией также дебютировал молодой Арутюнян, который выглядел очень уверенно на поле. Серьезных ошибок не допустил, вообще не было ощущения, что это его первая игра. До этого матча про него мало кто знал, но он уверенно смотрелся, очень хорошо помогал», — цитирует Абеляна Metaratings.ru.

В матче против сборной Турции Тикнизян и Арутюнян провели на поле все 90 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/armyanskii-kommentator-abelyan-sbornaya-armenii-nuzhdalas-v-takom-futboliste-kak-tiknizyan-238620/
Футбол
1
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн доволен победой сборной Англии над Украиной