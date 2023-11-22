Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:09

Агент о выходе Дркушича вместе со сборной Словении на Евро-2024: «Ваня рад, что внес свой вклад в этот результат»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» выход игрока вместе со сборной Словении на Евро-2024.

«Ваня невероятно счастлив после победы над Казахстаном. Они вышли на Евро! Ребята достигли большого успеха. Ваня играл в последних двух матчах, поэтому он очень рад, что внес вклад в результат национальной команды. Вчера они праздновали это событие с болельщиками, а сегодня он уже присоединится к «Сочи», — сказал Ратковица «СЭ».

Словения вышла на Евро-2024, заняв второе место в группе Н и набрав 22 очков. Сборная Казахстана заняла третью строчку в группе H, набрав 18 очков. Команда Адиева вышла в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.

ФК Сочи
Ваня Дркушич
0
Читайте также
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году
Эксперты спрогнозировали изменения в России в 2024 году
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Дешам объяснил, почему оставил Мбаппе в запасе на матч Франции с Грецией

В Италии оценили эпизод с неназначением пенальти в матче с Украиной