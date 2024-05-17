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Сегодня, 15:52

As: хавбек «Бетиса» Иско из-за травмы не сыграет на Евро-2024

Алина Савинова
Иско.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Бетиса» Иско пропустит чемпионат Европы по футболу-2024 из-за травмы, сообщает As.

В матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре ла лиги футболист получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги. Как утверждает источник, по этой причине он потерял шансы сыграть на Евро.

«Все сложно», — сказал журналистам футболист, выходя из медицинского центра на костылях.

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Иско был включен в предварительный состав сборной Испании на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

32-летний полузащитник выступает за национальную команду Испании с 2013 года. Всего за нее он провел 38 игр, в которых отметился 12 голами.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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