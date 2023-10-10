Чемпионат Европы: как и где смотреть трансляции матчей отбора Евро в России

Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга «Матч».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире.

Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные. Они поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Все матчи отбора Евро 2024 доступны к показу для российских зрителей. Изначально их можно было смотреть на платформе онлайн-кинотеатра ОККО. Платформа в июле 2021 года приобрела у компании «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Несмотря на это, летом 2023 года «Телеспорт Груп» перепродала права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа».