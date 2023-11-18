Отбор Евро 2024, что решается сегодня: большой шанс для Армении против Уэльса с Хорватией и другие расклады

В отборочном турнире чемпионата Европы в субботу, 18 ноября, пройдут 7 матчей в трех группах.

В октябре стали известны 9 из 24 команд Евро-2024, в четверг и пятницу определились еще по два участника финального турнира в Германии. Сегодня число финалистов может увеличится.

Группа B

Франция была одной из сборных, которая прошла отбор в финальный турнир в октябре.

Нидерланды гарантируют себе выход на Евро-2024, если обыграют Ирландию. При равенстве очков в табице «оранжевые» располагаются выше Греции с учетом личных встреч (3:0, 1:0).

Греция опередит Нидерланды, если против Франции в последний игровой день наберет больше очков, чем голландцы с Ирландией и Гибралтаром. При этом у греков есть гарантированное место в плей-офф Лиги наций.

Группа D

Турция отобралась на Евро-2024 в октябре.

Уэльс пройдет отбор, если обыграет Армению, а Хорватия проиграет Латвии.

Хорватия потеряет шансы на попадание в топ-2 группы, если проиграет Латвии, а Уэльс победит Армению, при этом у «шашечных» есть место в плей-офф Лиги наций.

Армения потеряет шанс на попадание в топ-2 группы, если проиграет валлийцам или сыграет вничью, а Хорватия победит латвийцев. При этом армянская сборная в случае побед в матчах с Уэльсом и Хорватией с немалой долей вероятности станет второй (при равенстве очков в закрутке этих трех команд с учетом дополнительных показателей) и выйдет на Евро (более подобно мы разбирали этот вариант в материале ранее).

Группа I

Швейцария выйдет на Евро, если победит Косово или сыграет вничью, а Израиль не выиграет у Румынии.

Румыния пройдет отбор, если не проиграет Израилю.

Израиль потеряет шансы попасть в топ-2 группы и отправится в плей-офф Лиги наций, если не победит Румынию.

Косово потеряет шансы попасть в топ-2 группы, если не победит Швейцарию.