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Сегодня, 12:00

Отбор Евро 2024, что решается сегодня: большой шанс для Армении против Уэльса с Хорватией и другие расклады

Эдуард Сперцян и Грайр Мкоян из сборной Армении.
Фото Global Look Press
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В отборочном турнире чемпионата Европы в субботу, 18 ноября, пройдут 7 матчей в трех группах.

В октябре стали известны 9 из 24 команд Евро-2024, в четверг и пятницу определились еще по два участника финального турнира в Германии. Сегодня число финалистов может увеличится.

Группа B

Франция была одной из сборных, которая прошла отбор в финальный турнир в октябре.

Нидерланды гарантируют себе выход на Евро-2024, если обыграют Ирландию. При равенстве очков в табице «оранжевые» располагаются выше Греции с учетом личных встреч (3:0, 1:0).

Греция опередит Нидерланды, если против Франции в последний игровой день наберет больше очков, чем голландцы с Ирландией и Гибралтаром. При этом у греков есть гарантированное место в плей-офф Лиги наций.

Группа D

Турция отобралась на Евро-2024 в октябре.

Уэльс пройдет отбор, если обыграет Армению, а Хорватия проиграет Латвии.

Хорватия потеряет шансы на попадание в топ-2 группы, если проиграет Латвии, а Уэльс победит Армению, при этом у «шашечных» есть место в плей-офф Лиги наций.

Армения потеряет шанс на попадание в топ-2 группы, если проиграет валлийцам или сыграет вничью, а Хорватия победит латвийцев. При этом армянская сборная в случае побед в матчах с Уэльсом и Хорватией с немалой долей вероятности станет второй (при равенстве очков в закрутке этих трех команд с учетом дополнительных показателей) и выйдет на Евро (более подобно мы разбирали этот вариант в материале ранее).

Группа I

Швейцария выйдет на Евро, если победит Косово или сыграет вничью, а Израиль не выиграет у Румынии.

Румыния пройдет отбор, если не проиграет Израилю.

Израиль потеряет шансы попасть в топ-2 группы и отправится в плей-офф Лиги наций, если не победит Румынию.

Косово потеряет шансы попасть в топ-2 группы, если не победит Швейцарию.

Сборная Армении по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Отбор Евро 2024: Армения — Уэльс, Нидерланды — Ирландия. Расписание матчей 18 ноября