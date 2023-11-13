Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Португалии и Исландии в ноябре 2023

Опубликовано расписание на квалификацию Евро-2024 в группе J в ноябре

В группе J в ноябре состоятся шесть матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2024 . «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы J, время начала — московское.

Расписание матчей отбора в группе J:

16 ноября. 22.45. Словакия — Исландия

16 ноября. 22.45. Люксембург — Босния и Герцеговина

16 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Португалия

19 ноября. 22.45. Португалия — Исландия

19 ноября. 22.45. Босния и Герцеговина — Словакия

19 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Люксембург

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

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