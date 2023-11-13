Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Португалии и Исландии в ноябре 2023

Сегодня, 19:00
В группе J в ноябре состоятся шесть матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2024 . «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы J, время начала — московское.
16 ноября. 22.45. Словакия — Исландия
16 ноября. 22.45. Люксембург — Босния и Герцеговина
16 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Португалия
19 ноября. 22.45. Португалия — Исландия
19 ноября. 22.45. Босния и Герцеговина — Словакия
19 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Люксембург
О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.
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