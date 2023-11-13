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Сегодня, 19:00

Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Португалии и Исландии в ноябре 2023

Опубликовано расписание на квалификацию Евро-2024 в группе J в ноябре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборная Португалии по футболу.
Фото Global Look Press
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В группе J в ноябре состоятся шесть матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2024 . «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы J, время начала — московское.

Расписание матчей отбора в группе J:

16 ноября. 22.45. Словакия — Исландия
16 ноября. 22.45. Люксембург — Босния и Герцеговина
16 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Португалия
19 ноября. 22.45. Португалия — Исландия
19 ноября. 22.45. Босния и Герцеговина — Словакия
19 ноября. 22.45. Лихтенштейн — Люксембург

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
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Сборная Португалии по футболу
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