Евро 2024: время начала трансляции жеребьевки финального турнира чемпионата Европы

Церемония жеребьевки финального турнира Евро-2024 состоится в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) 2 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию церемонии. Жеребьевка в прямом эфире будет доступна на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. В России церемонию покажут на телеканале «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 20.00 мск.

Германия, как хозяйка турнира автоматически включена в число участников финальной стадии турнира. На данный момент место гарантировали себе еще 20 национальных команд (по две лучшие в каждой из десяти отборочных групп).

Обладатели трех последних путевок определяется по итогам стыковых матчей (плей-офф Лиги наций), которые пройдут в марте 2024-го. В «стыки» по результатам сезона Лиги наций пробились 12 сборных.

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