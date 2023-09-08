Главный тренер сборной Грузии назвал матч с Испанией катастрофой

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение в матче 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Испании (1:7).

«Вы знаете, я всегда досконально отвечаю на все вопросы, но сегодня мне нечего вам сказать. Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии. Мы провалили игру и физически, и тактически, и с точки зрения игровой дисциплины. Для начала я должен поговорить со своей командой», — приводит слова Саньоля «Чемпионат».

Сборная Грузии занимает четвертую строчку в группе А, набрав четыре очка. Испания — на втором месте (шесть очков). Лидирует — национальная команда Шотландии (12 очков).