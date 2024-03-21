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21 марта, 18:30

Грузия — Люксембург: трансляция стыкового матча Евро-2024

Грузия и Люксембург сыграют стыковой матч Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Грузии Жорж Микаутадзе.
Жорж Микаутадзе.
Фото Global Look Press
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В 20.00 по московскому времени начнется матч полуфинала Пути C стыкового турнира для попадания на чемпионат Европы-2024 между сборными Грузии и Люксембурга. Игра пройдет на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия — Люксембург и других поединков стыков Евро-2024: Босния — Украина, Греция — Казахстан. Ключевые моменты встречи между Грузией и Люксембургом будут доступны в матч-центре «СЭ».

Лидер грузинской национальной команды Хвича Кварацхелия, который выступает за «Наполи», пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

В России не будет видеотрансляции противостояния Грузия — Люксембург. При этом ранее, с сентября 2023 года, игры квалификации Евро-2024 показывались на каналах холдинга «Матч». О ситуации с правами на показ игр квалификации чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Победитель 1/2 финала Грузия — Люксембург сыграет с лучшим из пары Греция — Казахстан (21 марта, 22.45 мск). Победитель финала стыков выйдет в финальную часть Евро-2024 и попадет в группу F с Турцией, Португалией и Чехией.

Саво Милошевич, Магомед Адиев, Вилли Саньоль. Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Онлайн-трансляция стыковых матчей Евро-2024
Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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