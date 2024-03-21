Сборная Грузии по футболу 21 марта сыграет против Люксембурга в матче полуфинала Пути C стыкового турнира для попадания на чемпионат Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Начало — в 20.00 по московскому времени.

В сетке вещания каналов холдинга «Матч» отсутствует трансляция игры Грузия — Люксембург. С сентября прошлого года показ матчей отбора Евро-2024 осуществлялся на «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр квалификации чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи Грузия — Люксембург и других поединков стыкового турнира 21 марта. Следите за ключевыми моментами встречи с помощью матч-центра «СЭ».

Победитель пары Грузия — Люксембург сыграет с лучшим по итогам противостояния Греция — Казахстан (21 марта, 22.45 мск). Сборная, которая станет победителем финала Пути C стыков, получит путевку в финальную часть Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах и на десяти стадионах.

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