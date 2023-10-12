Сборная Хорватии сыграет с командой Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе D 12 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Opus Arena» в Осиеке, Хорватия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В сетке вещания телеканалов медиахолдинга «Матч» трансляция игры Хорватия — Турция отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.