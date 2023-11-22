Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2024

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в воскресенье забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы-2024. На его счету 14 забитых мячей.

Бельгиец на четыре гола опередил португальца Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего бомбардира квалификации и установив при этом новый рекорд. Замкнул тройку лучших француз Килиан Мбаппе, забишвий 9 голов.

Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024

Ромелу Лукаку (Бельгия) — 14

Криштиану Роналду (Португалия) — 10

Килиан Мбаппе (Франция) — 9

Гарри Кейн (Англия) — 8

Расмус Хойлунд (Дания) — 7

Скотт Мактоминей (Шотландия) — 7

Зеки Амдуни (Швейцария) — 6

Эрлин Холанн (Норвегия) — 6

Бруну Фернандеш (Португалия) — 6