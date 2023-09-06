«Матч ТВ» покажет отборочные матчи Евро-2024, несмотря на претензии Okko

Телеканал «Матч ТВ» выступил с заявлением по поводу претензий со стороны онлайн-кинотеатра Okko, которые касаются трансляции матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Ранее в Okko заявили, что компания «Телеспорт» незаконно продала «Матч ТВ» права на трансляцию игр. В онлайн-кинотеатре утверждают, что в июле 2021 года приобрели у той же компании эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года.

«Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Телеканал «Матч ТВ» заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира», — говорится в заявлении «Матч ТВ».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отметил, что телеканал собирается показать игры отборочного турнира Евро-2024, несмотря на претензии Okko.

«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Okko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований — этот случай не исключение. Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!» — написал Тащин в своем Telegram-канале.

«Матч ТВ» планирует начать показ матчей отборочного турнира Евро-2024 с четверга, 7 сентября. Okko ведет показ с марта 2023 года — начала отборочного цикла.

Отборочный турнир Евро-2024 проходит с марта 2023 года по март 2024 года.