Сборная Албании сыграла вничью с Молдавией и вышла на Евро-2024

Сборная Албании на выезде сыграла вничью с Молдавией в матче 9-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет в игре открыл албанский футболист Соколь Чикалеши на 25-й минуте с пенальти. На 87-й минуте защитник молавской сборной Владислав Бабогло сравня счет.

Албания набрала 14 очков и занимает первое место в группе Е. Команда гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2024. Албанцам осталось сыграть один матч отбора против Фарерских островов (20 ноября).

На второй строчке в группе Е находится сборная Чехии (11 очков), на третьей — Польша (10 очков). Чехам предстоит сыграть матчи против поляков (17 ноября) и молдаван (20 ноября).