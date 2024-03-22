Исландия, Польша и Уэльс вышли в финал стыков Евро-2024

22 марта, 00:44
Сборная Польши крупно обыграла Эстонию в полуфинале стыковых матчей Евро-2024 — 5:1. Встреча прошла на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве.
На 22-й минуте польский полузащитник Пшемыслав Франковски открыл счет. В середине тайма эстонцы остались в меньшинстве, так как Максим Паскочи получил вторую желтую карточку.
После перерыва за отличились Петр Зелиньски, Якуб Петровски и Себастьян Шимански, а также защитник эстонцев Кароль Метц отметился автоголом. Гол престижа на счету Мартина Веткала.
В другом матче пути А команда Уэльса победила Финляндию — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити».
У валлийцев голы забили Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс. Гол престижа на счету Теему Пукки.
За выход на Евро-2024 сборная Уэльса сыграет с Польшей.
Сборная Израиля проиграла команде Исландии — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште.
Нападающий израильтян Эран Захави на 31-й минуте реализовал пенальти. Затем забивали только исландцы. Нападающий Альберт Гюдмюндссон оформил хет-трик и сделал голевую передачу на Арнора Траустасона.
На 73-й минуте израильская команда осталась в меньшинстве, так как Рой Ревиво получил красную карточку. На 80-й минуте Зехави не реализовал пенальти, когда счет был 1:2.
Соперником сборной Израиля по финалу стыков будет Украина.