Исландия, Польша и Уэльс вышли в финал стыков Евро-2024

Сборная Польши крупно обыграла Эстонию в полуфинале стыковых матчей Евро-2024 — 5:1. Встреча прошла на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве.

На 22-й минуте польский полузащитник Пшемыслав Франковски открыл счет. В середине тайма эстонцы остались в меньшинстве, так как Максим Паскочи получил вторую желтую карточку.

После перерыва за отличились Петр Зелиньски, Якуб Петровски и Себастьян Шимански, а также защитник эстонцев Кароль Метц отметился автоголом. Гол престижа на счету Мартина Веткала.

В другом матче пути А команда Уэльса победила Финляндию — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити».

У валлийцев голы забили Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс. Гол престижа на счету Теему Пукки.

За выход на Евро-2024 сборная Уэльса сыграет с Польшей.

Сборная Израиля проиграла команде Исландии — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште.

Нападающий израильтян Эран Захави на 31-й минуте реализовал пенальти. Затем забивали только исландцы. Нападающий Альберт Гюдмюндссон оформил хет-трик и сделал голевую передачу на Арнора Траустасона.

На 73-й минуте израильская команда осталась в меньшинстве, так как Рой Ревиво получил красную карточку. На 80-й минуте Зехави не реализовал пенальти, когда счет был 1:2.

Соперником сборной Израиля по финалу стыков будет Украина.