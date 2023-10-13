Роналду стал 6-м футболистом в истории, забившем более 100 голов в трех различных десятилетиях

Нападающий Криштиану Роналду отметился забитым мячем в матче со Словакией в матче квалификации Евро-2024.

Роналду забил с пенальти на 29-й минуте матча. Благодаря этому голу 38-летний португалец стал шестым игроком в истории, забившим не менее 100 официальных мячей в трех различных десятилетиях. До него данное достижение покорялось Альфредо Ди Стефано (40-60-е годы), Ференцу Пушкашу (40-60-е), Пеле (50-70-е), Ромарио (80-00-е) и Лионелю Месси (00-20-е).

Роналду забил 206 мячей в 2000-е, 550 в 2010-е и 100 в 2020-е.

За свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср».

Всего он забил 726 мяча в клубной карьере и 124 мяча за сборную Португалии.