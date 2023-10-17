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Сегодня, 08:40

Роналду — о победе над Боснией: «Очередная хорошая игра всей команды! Первое место Португалии гарантировано!»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 (5:0).

«Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы по-прежнему сильны!» — написал футболист в соцсетях.

В этой встрече 38-летний португальский форвард отметился дублем.

Сборная Португалии с 24 очками занимает 1-е место в группе J. Команда обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024 еще после победы над Словакией (3:2) в матче 7-го тура квалификации.

Криштиану Роналду
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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