Роналду — о победе над Боснией: «Очередная хорошая игра всей команды! Первое место Португалии гарантировано!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 (5:0).

«Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы по-прежнему сильны!» — написал футболист в соцсетях.

В этой встрече 38-летний португальский форвард отметился дублем.

Сборная Португалии с 24 очками занимает 1-е место в группе J. Команда обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024 еще после победы над Словакией (3:2) в матче 7-го тура квалификации.