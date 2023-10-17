Гол Хойлунда помог Дании обыграть Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Дании на выезде обыграла Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:1.

На 42-й минуте гостей вывел вперед Расмус Хойлунд. На 61-й минуте равенство восстановил Алессандро Голинуччи. Этот гол стал для сборной Сан-Марино первым в официальном матче с 2021 года.

Победу датчанам принес гол Юссуфа Поульсена, форвард отличился на 70-й минуте.

В параллельном матче сборная Словении в гостях обыграла Северную Ирландию — 1:0. Единственный гол на 5-й минуте забил Гнезда Черин. Хозяева играли в меньшинстве с 58-й минуты. Две желтые карточки получил Ши Чарльз.

Сборная Словении (19 очков) лидирует в группе H после 8 туров. Дания (19) уступает словенцам по дополнительным показателям и идет второй. Северная Ирландия (6) занимает пятое место, Сан-Марино (0) замыкает группу.