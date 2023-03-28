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Сегодня, 05:07

Саппинен: «Соперник вел в счете всего 3 минуты, но 3 очка в конечном счете у него, а не у нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий сборной Эстонии Рауно Саппинен прокомментировал поражение от Австрии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Очень сложные эмоции. Очень болезненное поражение. Мы входили в матч с мыслями о том, что можем добиться чего-то значимого. Мы действительно приехали биться за победу. Оставили все силы на поле. В концовке с каждой минутой становилось все сложнее. И уже не было сил, чтобы создавать столько контратак, сколько хотелось бы. Соперник в итоге вел в счете всего три минуты, но три очка в конечном счете у него, а не у нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Саппинена.

Сборная Австрии лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 матчах. Эстония провела один матч, не набрав очков и занимает 4-е место.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036324--austria-vs-estonia/
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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