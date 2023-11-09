Сборная Армении вызвала пять игроков из РПЛ на матчи отбора к чемпионату Европы

Пять игроков чемпионата России вызваны в сборную Армении на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

В расположение национальной команды отправятся игроки «Краснодара» Георгий Арутюнян и Эдуард Сперцян, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитники «Рубина» и «Нижнего Новгорода» Угочукву Иву и Эдгар Севикян.

18 ноября сборная Армении примет на своем поле команду Уэльса, а 21 ноября в гостях сыграет с Хорватией.